Kokosy v Cvetličarni z norijo za peti rojstni dan

Mlada zasedba Kokosy je za svoj peti rojstni dan priredila pravi zafrkantski žur, ki so ga za svoje zagrizene oboževalce in oboževalke, ki so skoraj tri mesece nazaj brez enega samega reklamnega plakata pokupili vse vstopnice, pripravili na tokratnem glasbenem praznovanju v Cvetličarni.

Boris Kokalj, Martin Drobnič, Anže Lajevec in Izidor Valič so tako v slogu velikih zvezd, čeprav to, kot priznavajo, niso, zavzeli oder ljubljanskega prizorišča, kako priljubljeni so, pa je pričalo vreščanje njihovih oboževalk, ko so se okoli 21.30 pojavili na odru. Da so njihove pesmi večinoma poimenske, pričajo naslovi Marjeta, Leya, Damjan, Gloria, kako žurerski so, pa so pokazali, ko se je Boris s kitaro povzpel na rame Martina. Prvi sklop so končali z eminentnim gostom Vladom Kreslinom, ki je prišel zapet Eno pesem.

Drugi del so pričeli z Bejbo z Nuka in Nekje je gorelo, voščit pa jim je kot presenečenje prišla Izidorjeva mami, ki ji je seveda sledila pesem Lukatova mami, ob koncu drugega dela je prišel na oder še en "prjatuček" Gregor Strasbergar Štras, ki je v rockerskem slogu zapel Klic. Marija je pričela zaključni sklop, sledili pa so Silvo, Nočem bit srečen, Predobra zame, Bom res umrl in popularna Mislim nate.

Fantje so tudi snemali koncertni videospot za pesem Srce, ko je bilo petje občinstva še izdatnejše, skratka, četudi nezvezdniški, so pokazali, kaj je to pravi žur, saj se je poleg brezhibne izvedbe in sproščenega vzdušja Boris podal med občinstvo, celo na balkon, si privoščil "crowd surfing", za konec pa so z vsemi gosti, tudi s člani zasedb Plateau in Kiwi Flash, izvedli še pesem Plešem z obveznim šampanjcem za povrhu. Skratka, čestitke, Kokosy, za prvih pet let, pred koncertom pa nam je v naš mikrofon še več svojih misli strnil frontman in kitarist Boris.