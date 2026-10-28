Kokosy v romantični eri: Nikoli več te ne spustim in pet jezikov ljubezni

Skupina Kokosy predstavlja prvi singel novega glasbenega poglavja Nikoli več te ne spustim, posvečenega petim jezikom ljubezni. Zapluli so v svojo romantično ero, fromntam Boris Kokalj pa jo pojasnjuje kot: "Na neki točki mora človek poskusit ljubezen pofurati tako, da deluje. Kokosy si želimo imeti za stalno muzo globoko ljunezen, ki raste." Po introspektivnih Naravnih pojavih - njihovemu tretjemu albumu, se skupina tokrat tako posveča ljubezni in njenim različnim izrazom, od dotika in besed potrditve do skupnega časa, uslug in daril. "To je pesem o tem, kako imaš lahko sredi vseh viharjev, orkanov in potresov svoj prostor, ki je največkrat v obliki osebe. Prostor nežnosti, kjer se lahko srce oddahne in duša spočije. Živimo v času, ko imaš včasih občutek, da vsak dan dežuje in se vse podira nate, in to tako pogosto, da se ti začne zdeti že skoraj normalno. Ampak ni. V resnici krvavo potrebujemo ljudi okoli sebe, ki so lahko naša oaza nežnosti, o sporočilu skladbe," je jasen.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc













Skladba prepleta občutke tesnobe, negotovosti in vsakdanjih stisk z nežnostjo, ki jo prinaša bližina ljubljene osebe. Njen izrazito himnični refren je iskren, skoraj prestrašen vzklik, ki ljubezen postavlja nad vse drugo. "'Še en panični napad, preden greva spat, še en vse bo okej, enkrat drugič ne še zdej. Nikoli več te ne spustim.' Potrebujemo ljudi, ki nas ne bodo nikoli spustili," pravi Boris, ki razkrije še ozadje nežnega videospota: "Ideja za videospot je bil večni sončni zahod. To je občutek, ki spremlja pesem in običajno paše v začetek razmerja, v medene tedne. Ampak v vseh fazah zaljubljenosti je treba uživati.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc

Nikoli več te ne spustim BTS jure marc









