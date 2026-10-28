Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Kokosy v romantični eri: Nikoli več te ne spustim in pet jezikov ljubezni

Ljubljana, 28. 10. 2026 17.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Nikoli več te ne spustim BTS

Ljubezen, ljubezen in še enkrat ljubezen. Tako bi lahko na kratko opisali novo obdobje skupine Kokosy, ki se vanj podaja z novim singlom Nikoli več te ne spustim. Fante prihodnje leto čaka veliki koncert, ki ga bodo obarvali v pet jezikov ljubezni, do takrat pa s poslušalci delili tudi kar nekaj pesmi s prihajajočega četrtega studijskega albuma.

Skupina Kokosy predstavlja prvi singel novega glasbenega poglavja Nikoli več te ne spustim, posvečenega petim jezikom ljubezni. Zapluli so v svojo romantično ero, fromntam Boris Kokalj pa jo pojasnjuje kot: "Na neki točki mora človek poskusit ljubezen pofurati tako, da deluje. Kokosy si želimo imeti za stalno muzo globoko ljunezen, ki raste."

Po introspektivnih Naravnih pojavih - njihovemu tretjemu albumu, se skupina tokrat tako posveča ljubezni in njenim različnim izrazom, od dotika in besed potrditve do skupnega časa, uslug in daril. "To je pesem o tem, kako imaš lahko sredi vseh viharjev, orkanov in potresov svoj prostor, ki je največkrat v obliki osebe. Prostor nežnosti, kjer se lahko srce oddahne in duša spočije. Živimo v času, ko imaš včasih občutek, da vsak dan dežuje in se vse podira nate, in to tako pogosto, da se ti začne zdeti že skoraj normalno. Ampak ni. V resnici krvavo potrebujemo ljudi okoli sebe, ki so lahko naša oaza nežnosti, o sporočilu skladbe," je jasen.

Skladba prepleta občutke tesnobe, negotovosti in vsakdanjih stisk z nežnostjo, ki jo prinaša bližina ljubljene osebe. Njen izrazito himnični refren je iskren, skoraj prestrašen vzklik, ki ljubezen postavlja nad vse drugo.

"'Še en panični napad, preden greva spat, še en vse bo okej, enkrat drugič ne še zdej. Nikoli več te ne spustim.' Potrebujemo ljudi, ki nas ne bodo nikoli spustili," pravi Boris, ki razkrije še ozadje nežnega videospota: "Ideja za videospot je bil večni sončni zahod. To je občutek, ki spremlja pesem in običajno paše v začetek razmerja, v medene tedne. Ampak v vseh fazah zaljubljenosti je treba uživati.

Novo ustvarjalno obdobje prinaša tudi spremembo v zasedbi. Skupini se kot peti polčlan oziroma, kot mu pravijo sami, peti polbrat pridružuje multiinštrumentalist Danijel Bogataj, s katerim so Kokosy v preteklosti že večkrat sodelovali. Danijel bo sodeloval tudi pri ustvarjanju nove glasbe, saj želijo z njegovo kreativnostjo raziskovati nove glasbene smeri.

"Z Danijelom smo se pri vseh dosedanjih sodelovanjih vedno noro ujeli. Naše vesoljske energije se res poklopijo. Je tak kavboj, tak popotnik, ki je po srcu zelo kompatibilen z nami. Želimo si, da bi naša glasba vedno znova izumljala samo sebe, in prav zato nas navdušuje, da bomo že v ustvarjalni proces vključili tako močno kreativno osebnost, kot je Danijel," pravi Boris.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Kokosy Nikoli več te ne spustim nova pesem romantična era

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Macklemore na turneji z naslovom Free Palestine

Zadovoljna.si To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
24ur.com IL Divji z novo pesmijo spodbujajo k obljubljanju zvestobe in poroki
24ur.com Flirrt: Dan začnimo z lepo mislijo in ga z lepo mislijo tudi končajmo
24ur.com Magnifico z novim singlom odpira čakro ljubezni
24ur.com Balladero pred izidom četrtega albuma in 15-letnico kariere z novim singlom
24ur.com Kokosy o novem albumu: Je vse, kar nas je v tem obdobju doletelo
24ur.com Nova doza šova Sanjski moški s komentatorji oddaje Vrtnice in vino
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Slovenec zadel več kot 152.000 evrov: preverite, kje je vplačal listek
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
moskisvet
Portal
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
dominvrt
Portal
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022