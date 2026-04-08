Kokosy z oboževalci in glasbenimi kolegi obeležili sedmi rojstni dan

"Po našem skromnem mnenju je to verjetno najjači Kokosy špil, najdaljši. 7/7. Nikoli še nismo imeli toliko gostov, nikoli še nismo imeli toliko dolgega koncerta, nikoli še nismo imeli take scenografije, nikoli še nismo bili tako dobri," so dejali člani zasedbe Kokosy.

Za sedem let, sedem pravljičnih gostov, triurni koncert in scenografija s simboličnim pomenom. "So res fantje, ki nimajo bremze in grejo na polno v to, kar delajo," je dejala Manca Trampuš, članica skupine Koala Voice. "Nikoli še nismo imeli benda, kot so Kokosy v Sloveniji, kar je v resnici kar zanimiv pojav, da se je nova niša ustvarila oziroma so jo ustvarili. Kljub temu, da so zelo nišni, so tudi zelo, bi rekel, za vse," je povedal Bojan Cvjetićanin, pevec zasedbe Joker Out. "Imajo tudi to moč, da združujejo in glasbenike in fene," je dejal Urban Koritnik, član skupine Jet Black Diamonds.

Čestitke so tako deževale z vseh strani. "Predvsem ljubezni v bendu in da njihova ta 'koko familja', se pravi vsi, ki to muziko poslušajo in se imajo dobro z njimi, da raste," jim je zaželel Cvjetićanin.