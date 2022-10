Koluarske govorice brez omembe Erze niso vredne nič

Vrnitev londonske lepotice je očitno komplicirano. Prikupna pevka s seksi počenim glaskom, ki je pred šestimi leti navdušila z do zdaj edinim izdanim albumom A Moment of Madness, se po dveh letih popolnega molka oglaša z dokaj ceneno skladbo. Ta bi bila lahko alternativna himna za tisoče razočaranih deklet, ki bodo za časa svetovnega nogometnega prvenstva pogrešale romantiko. Namreč. Fantje, ki jih, recimo, da to še velja, fuzbal pritegne bolj, imajo za tisti čas v talonu nekaj še bolj udarnega, a hkrati še bolj butastega. Že od aprila namreč na rampi grozi predvajalna poplava nečesa z naslovom Heyya, Heyya. Na žalost sta omenjeni song in tale Izzyin sveži Dumb po zasnovi kar podobna. Šment.

Kimbrin glas že dobro poznamo. Novozelandska pop pevka in avtorica je sodelovala v globalni uspešnici Somebody That I Used To Love, ki jo je leta 2011 predstavil avstralski kantavtor Gotye. Tri leta pozneje je po videzu in še kako tudi zaradi svojih songov zelo vpadljiva Kimbra predstavila drugi album The Golden Echo. Ta je res izjemen. Sodobni indie-pop je kot trend na omenjenem Kimbrinem kreativnem vrhuncu resnično zacvetel. Kimbra je bila takrat naslednja velika stvar in prizorišče je bilo že pripravljeno na njen brezpogojni svetovni uspeh. A ta se naposled ni udejanjil. A Reckoning bo naslov pevkini prihajajoči četrti albumski akciji. Toda pričujoča baladna razvlečenost Save Me prej nakazuje, da bo Kimbra raje kot odločna pop zvezdnica ostala zasanjana avtorica napevov, ki so namenjeni le peščici najbolj subtilnih poslušalk.

Ocena: 2