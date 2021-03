Komik Jack Whitehall bo četrto leto vodil podelitev britanskih glasbenih nagrad brit

Jack Whitehall je za tabloid povedal: "Vsakič, ko me povabijo k sodelovanju pri tako pomembnem projektu, se počutim počaščenega. Letos pa to čast sprejemam še z veliko večjim veseljem. Nekaj očitno delam zelo prav, da so me znova povabili k sodelovanju. Počastili bomo vse glasbenike, ki so nam letos pomagali, da smo se prebili skozi to težko leto. Letos bo to tudi odličen izgovor, da zapustim stanovanje in nadenem obleko."