Znane nominacije za grammyje, komik Trevor Noah v vlogi voditelja

Priprave na najpomembnejšo glasbeno noč so že v polnem teku. Med prenosom v živo so organizatorji s pomočjo nekaterih zvezdnikov razkrili letošnje nominirance. Začasni izvršni direktor in predsednik organizacije Harvey Mason mlajši je k sodelovanju med drugim povabil Dua Lipo , Gayle King , Sharon Osburne , Lauren Daigle in Imogen Heap , ki so razglasile nominirance posameznih kategorij.

Z nominacijami je zagotovo presenetila Beyonce , ki je bila nominirana v kar devetih kategorijah, čeprav letos ni izdala novega albuma. Je pa navdušila s pesmijo Black Parade in glasbeno podlago za celovečerni film Black Is King . S šestimi nominacijami se lahko pohvali Taylor Swift zaradi novega albuma Folklore in pesmi Cardigan . Kot perspektivna glasbenika sta bila opažena tudi Dua Lipa in raper Roddy Ricch . Kot kaže, je Billie Eilish tudi letos navdušila s svojimi novimi glasbenimi presežki, ker je nominirana v štirih kategorijah. Spomnimo, lani je pometla s konkurenco in zmagala v štirih najvidnejših kategorijah.

Več podrobnosti za zdaj še niso razkrili, zagotovo pa bodo organizatorji poskrbeli za zaščitne ukrepe in omejitve zaradi pandemije covida-19. Po 40 letih se bo poslovil producent Ken Ehrlich , njegovo delo pa bo prevzel Ben Winston , ki je med drugim sodeloval pri pogovornem šovu Jamesa Cordna . Organizatorji so uvedli tudi nekaj sprememb na ravni samih kategorij, ker je bila javnost v preteklosti razburjena zaradi kategorij, ki so poimenovane z besedo 'urbano'. Številni so bili mnenja, da je beseda rasistična, zato so organizatorji te kategorije nekoliko prilagodili.

Vseh glasbenih kategorij je kar 84, spodaj pa si lahko pogledate nekaj najpomembnejših.

Najboljši singel leta:

Black Parade - Beyoncé

Colors - Black Pumas

Rockstar - DaBaby featuring Roddy Ricch

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don’t Start Now - Dua Lipa

Circles - Post Malone

Savage - Megan Thee Stallion

Album leta:

Chilombo - Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) - Black Pumas

Everyday Life - Coldplay

Djesse Vol. 3 - Jacob Collier

Women in Music Pt. III - Haim

Future Nostalgia - Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding - Post Malone

Folklore - Taylor Swift

Pesem leta

Black Parade - Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim 'Kaydence' Krysiuk and Rickie 'Caso' Tice, songwriters (Beyoncé)

The Box - Samuel Gloade and Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

Cardigan - Aaron Dessner and Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

Circles - Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post and Billy Walsh, songwriters (Post Malone)

Don’t Start Now - Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa and Emily Warren, songwriters (Dua Lipa)

Everything I Wanted - Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

I Can’t Breathe - Dernst Emile II, H.E.R. and Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

If the World Was Ending - Julia Michaels and JP Saxe, songwriters (JP Saxe featuring Julia Michaels)

Najboljši novinec/novinka:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Najboljša solo izvedba pop skladbe:

Yummy - Justin Bieber

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don’t Start Now - Dua Lipa

Watermelon Sugar - Harry Styles

Cardigan - Taylor Swift

Najboljši pop nastop v duetu/skupini:

Un Dia (One Day) - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy

Intentions - Justin Bieber featuring Quavo

Dynamite - BTS

Rain on Me - Lady Gaga with Ariana Grande

Exile - Taylor Swift featuring Bon Iver

Najboljši pop album:

Changes - Justin Bieber

Chromatica - Lady Gaga

Future Nostalgia - Dua Lipa

Fine Line - Harry Styles

Folklore - Taylor Swift

Najboljša rock izvedba:

Shameika - Fiona Apple

Not - Big Thief

Kyoto - Phoebe Bridgers

The Steps - Haim

Stay High - Brittany Howard

Daylight - Grace Potter

Najboljši rock album:

A Hero’s Death - Fontaines D.C.

Kiwanuka - Michael Kiwanuka

Daylight - Grace Potter

Sound & Fury - Sturgill Simpson

The New Abnormal - The Strokes

Najboljši alternativni album:

Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Hyperspace - Beck

Punisher - Phoebe Bridgers

Jamie - Brittany Howard

The Slow Rush - Tame Impala