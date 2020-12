Komponist Alex Orange ustvaril novo božično pesem One More Christmas Night

Producent in komponist Alex Orange je z vrhunskimi glasbeniki ustvaril novo božično uspešnico One More Christmas Night. Besedilo je napisal Žiga Pirnat iz Los Angelesa, izvajata jo glasbenik Sash Kuzma in pevka Saša Lešnjek.

Božična pesem One More Christmas Night, ki jo predstavljajo tudi na tujih tržiščih, del prihodkov pa namenjajo humanitarnemu zavodu, že predvajajo na radijskih valovih po Evropi, ZDA, Avstraliji, Kanadi ... icon-expand Sash Kuzma in Saša Lešnjek FOTO: Andraž Gliha Producent in komponist Alex Orange je v videu s pozitivnimi božičnimi zgodbami združil mnogo srčnih ljudi, ki so s prostovoljnim delom ustvarili čudežno pravljico. Na vabilo k sodelovanju sta se z veseljem odzvala tudi glasbenika Sash Kuzma in Saša Lešnjek. icon-expand