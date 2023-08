Koncert Ane Netrebko v Pragi odpovedali zaradi podpore Ukrajini

Agencija je pri tem navedla okoliščine, ki so povsem umetniški projekt postopoma spremenile v politično in družbeno polemiko. Češka tiskovna agencija CTK pa je navedla praškega svetnika Jirija Pospisila, ki je pozdravil pravilno odločitev glede njihovega ključnega partnerja, ki se bori za svojo neodvisnost. Češka, članica EU in Nata, namreč po pisanju agencije odločno podpira Ukrajino vse od lanske ruske invazije. Kijevu je zagotovila tudi precejšnjo vojaško in humanitarno pomoč.

Netrebko se je marca lani umaknila iz Metropolitanske opere v New Yorku, potem ko ni ovrgla svoje podpore Vladimirju Putinu po invaziji Rusije na Ukrajino. Kasneje je 51-letna operna zvezdnica vojno obsodila in napovedala vrnitev na evropske odre, vendar Putina ni nikoli neposredno kritizirala. Po podatkih njene spletne strani bo do konca leta izvedla še številne nastope, med drugim v Berlinu, Guangzhouju, Parizu, Milanu in na Dunaju.