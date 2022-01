Koncert Bryana Adamsa v Ljubljani prestavljen

Oboževalci kanadskega glasbenika Bryana Adamsa bodo na njegov koncert žal morali še počakati. Vse dodatne informacije o povračilu kupnine bodo znane takoj po objavi novega termina koncerta. Že kupljene vstopnice bodo veljale za nov termin koncerta, so še sporočili organizatorji.

Bryan Adams bi se moral v Ljubljani ustaviti v sklopu evropske turneje ob izidu 15. studijskega albuma So Happy It Hurts. 62-letni glasbenik je po skladbah On The Road in Kick Ass pred kratkim objavil novi singel Never Gonna Rain. Znašel se bo tudi na njegovem prihajajočem albumu So Happy It Hurts, ki bo 11. marca izšel pri glasbeni založbi BMG.