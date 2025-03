Koncert Grigorija Sokolova zaradi bolezni odpovedan

Grigorij Sokolov bi moral s svojim nastopom zaključiti 8. Zimski festival, a so morali organizatorji zaradi bolezni pianista koncert odpovedati. Vsi imetniki vstopnic so upravičeni do vračila kupnine ali menjave vstopnice za drugo prireditev v organizaciji Festivala Ljubljana, informacije o novem terminu koncerta pa bodo dostopne na spletni strani Festivala Ljubljana, so še sporočili.

Kupce, ki so kupili vstopnice pri blagajni Križank, prosijo, da se oglasijo osebno in s seboj prinesejo originalne vstopnice ter račun. Kupcem, ki so nakup opravili prek spleta, se vračila kupnine uredijo avtomatsko, dodatnih informacij ne potrebujejo. Povračilo kupnine se uredi na enak način, kot je bil urejen nakup (enako plačilno sredstvo). Vljudno prosijo, da kupci, ki so nakup opravili na drugih Eventimovih prodajnih mestih, na info@eventim.si in na blagajna@ljubljanafestival.si, posredujejo številko naročila ali fotografijo kupljenih vstopnic (vidna naj bo črtna koda) in podatke za vračilo kupnine (ime in priimek, naslov,telefonsko številko in številko transakcijskega računa).

Zaradi odpovedi prireditve bo zaključna prireditev letošnjega 8. Zimskega festivala 2. finalni večer Mednarodnega tekmovanja Festivala Ljubljana – Trobilni kvinteti in kvarteti 2025, zato vas vljudno vabijo, da se jim jutri, 1. 3., ob 18.00 pridružite v Slovenski filharmoniji.

Kdo je Grigorij Sokolov?

Grigorij Sokolov je svojo izjemno glasbeno nadarjenost pokazal že pri dvanajstih letih, pri šestnajstih pa je kot najmlajši zmagovalec prestižnega Mednarodnega tekmovanja Čajkovski v Moskvi pritegnil pozornost javnosti. Kljub tem dosežkom so politične razmere v Sovjetski zvezi omejevale njegove nastope izven domovine in čeprav je v sedemdesetih letih že nastopal v ZDA in na Japonskem je velik preboj na svetovne odre dosegel šele v poznih osemdesetih letih. Po tem je postal eden najbolj iskanih pianistov na svetu in nastopil z najuglednejšimi orkestri, kot so Newyorška filharmonija, Kraljevi orkester Concertgebouw, Londonski kraljevi filharmonični orkester, Simfonični orkester Bavarskega radia in Münchenske filharmonije. Vendar pa je Sokolov kmalu ugotovil, da svojo glasbeno vizijo najlažje izrazi skozi solistične klavirske recitale.

Kritiki pogosto izpostavljajo izjemno barvito paleto zvokov, ki jih Sokolov izvabi iz klavirja. Zanj je klavir več kot le instrument, kot pravi sam: "Vsak klavir ima svojo osebnost, in z njo se je treba spoznati, saj igrava skupaj!" Z velikimi zahtevami do samega instrumenta Sokolov preživi dolge ure, prilagaja klavir svojim visokim standardom in ustvarja zvočno globino, ki zaznamuje vsak njegov nastop.

Izogiba se običajnemu medijskemu izpostavljanju in redko daje intervjuje. Raje se osredotoči na svojo glasbo, ki spregovori sama zase. V preteklosti je izdal le omejeno število posnetkov, vendar so njegovi koncertni posnetki iz sovjetskih časov v Zahodnem svetu dosegli skoraj mitološki status. Leta 2014 je po več kot dveh desetletjih premora od snemanja podpisal ekskluzivno pogodbo z založbo Deutsche Grammophon, ki je izdala posnetke njegovih slavnih koncertov v Salzburgu in drugih mestih. Njegov najnovejši album, ki vključuje posnetke žive glasbe, je izšel 30. avgusta 2024 in vsebuje dela Henryja Purcella ter Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Sokolov je tudi znan po tem, da v svoje recitale včasih vključi dodatke, ki lahko podaljšajo koncert tudi za dvajset minut, kar je postalo ena od njegovih zaščitnih znamk, saj so ti dodatki pogosto med najbolj nepozabnimi deli njegovih nastopov.