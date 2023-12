'Koncert, ki ga bova imela, bo zanimiv tudi za tiste, ki niso redni gosti'

Zaključni koncert 7. Zimskega festivala, ki bo 23. februarja v Slovenski filharmoniji, bo sklenil nastop Slovenskega mladinskega orkestra pod vodstvom Žive Ploj Peršuh , na odru pa se ji bo v vlogi solista pridružil nadobudni mladi violinist Rok Zaletel Černoš . To bo njuno prvo sodelovanje, ki se ga oba veselita, skupne točke pa najdeta predvsem v načinu razmišljanja in želji, da bo koncert na koncu uspešen.

Sta del mlade generacije klasičnih glasbenikov v Sloveniji. Kako mladi gledate na zapuščino, ki vam jo prepuščajo starejši in kakšna je vajina vizija za prihodnost?

Živa: Prejšnje generacije so imele predvsem neskončno možnosti sodelovanj in potovanj na vse konce in kraje sveta, kar je za glasbenika in slehernega umetnika nujno. Zaradi sodelovanj, mreženj, vezi in razmeroma dolgega obdobja miru ter blagostanja vsaj na našem koncu sveta je nastala močna in umetniško polna glasbena krajina, zapuščina, ki bo hranila in plemenitila mnoge mlajše umetnike. Nisem pa prepričana, da bo svet odprt in brezskrben v naslednjih letih oziroma desetletjih. Vojne in razslojevanje ljudi, ščuvanje in širjenje sovraštva, revščina in obup na raznih koncih pač niso spodbudni. Kjer ni blagostanja in miru med ljudmi, tam se umetniki veliko težje sprostijo in predajo kreativnemu navdihu. Izražanje in komentiranje stanja praznega duha in katastrof skozi umetnost pa ni na dolgi rok, bi rekla.

Rok: Želim si, da bi v Sloveniji več pozornosti namenili razvoju mlajših generacij, saj imamo izjemno talentirane glasbenike in umetnike, ki jih ne spodbujamo dovolj. Prav tako kot imamo fenomenalne športnike, imamo tudi umetnike. Samo pri umetnosti ne moremo objektivno izmeriti, kako uspešen je nekdo in raje ostanemo skromni. Zato mlajše generacije živijo v nekem svojem svetu, zmedeni, brez jasne vizije za prihodnost. Želim si jim pokazati različne poti in možnosti, ki obstajajo v našem svetu.

Februarja se bosta skupaj predstavila na zaključnem koncertu 7. Zimskega festivala Ljubljana. Kako bi opisala vajino sodelovanje in pričakovanja, ki sta jih in jih še imata drug do drugega v vlogi dirigentke in solista?

Živa: Sodelovanja se zelo veselim. Najprej zaradi Roka, ki je izjemen mlad človek in seveda tudi violinist z jasnimi cilji. Povezuje naju močno skupno razmišljanje o veliko življenjskih stvareh, kar bova gotovo lahko uporabila v snovanju interpretacije njegovega violinskega koncerta. Še to naj dodam, da je koncert Henryka Wieniavskega, ki ga bo izvajal, redkost na naših odrih. Je pa prelepa glasba, polna virtuoznih trenutkov, namenjenih solo violini, torej Roku, in briljantnega orkestrskega zvoka.

Rok: Živa je odlična dirigentka in veselim se sodelovanja z njo. Čeprav skupaj še nisva nastopala, mi je bilo takoj všeč, da jo zanimajo nove ideje, tako glede programa, ki ga imava, kot tudi interesa in vizije za napredek na področju kulture z mlajšimi generacijami – pri nas in v povezavi s tujino. Mislim, da se bova tudi na odru dobro ujela in naredila odličen koncert.