Koncert legendarne Patti Smith na meji med Goricama.

Že pred meseci je 76-letna Patti Smith v izjavi za javnost dejala, da komaj čaka, da nastopi v prihajajoči Evropski prestolnici kulture (EPK). "Ne morem si zamisliti boljšega imena za brezmejnost, kot je prav Rožna Dolina, ki združuje italijansko mesto Gorica in slovensko mesto Nova Gorica. Prihod v pokrajino, kjer so Pasolini, Kosovel in Rilke pisali svoje pesmi, je zame navdihujoč. Upam, da bom kmalu pisala poezijo in nastopala skupaj z vami. Se vidimo 5. oktobra! Gremo brezmejno, kako lep koncept ... in Rožna Dolina, že kar čutim vonj po sožitju," je še zapisala.

Koncert v organizaciji Evropskega združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) v sodelovanju z Občino Gorica in podjetjem Zenit Srl sodi v del priprav na projekt Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica Gorica (GO! 2025). Vstop na znova obujeno koncertno prizorišče bo mogoč od 17.30, koncerti pa se bodo začeli ob 18. uri. Obiskovalce – ti za koncerte ne potrebujejo vstopnice ali rezervacije – bodo sprejemali vse do zapolnitve zmogljivost prizorišča, ki je 10.000 ljudi.

Ikona newyorške punk rock scene je leta 2015 nastopila v ljubljanskih Križankah. Pred štirimi leti je nastopila na koncertu v Trstu, kjer je recitirala Srečka Kosovela . Kosovelov Majhen plašč sicer velja za eno od njenih najljubših pesmi. Pred njenim tokratnim nastopom bosta občinstvo ogreli skupini, izbrani med 70 prejetimi prijavami: italijanska altop in rock skupina Overlaps iz Pordenona in slovenska rock skupina Imset iz Domžal.

Patti Smith svojo glasbo opisuje kot "triakordni rock, zlit z močjo besede". Njena kariera je, ne glede na različnost žanrov, označena z besedami, kot so (samo)volja, upornost, kljubovalnost, pravičnost, resnicoljubnost. Najprej se je uveljavila kot pesnica, sledil je njen prvi glasbeni album Horses, ki je izšel leta 1975 in je predstavljal spoj poezije in glasbene spremljave.

Glasbena pot Patti Smith je posejana z uspešnicami, vključno z albumi, kot sta Easter, ki vključuje znamenito pesem Because the Night, napisano skupaj z Bruceom Springsteenom, in Dream of Life s pesmijo People Have the Power, ki jo je napisala skupaj s svojim pokojnim soprogom Fredom Sonicom Smithom.

Patti Smith je bila leta 2007 sprejeta v Rock and Roll Hall of Fame, štirikrat nominirana za nagradi grammy in zlati globus, v svoji karieri pa je prejela številna priznanja. Leta 2010 je prejela prestižno National Book Award za uspešnico Just Kids (v slovenskem prevodu Pač mulca), v kateri pripoveduje o svojem globokem prijateljstvu s fotografom Robertom Mapplethorpom. Med njenimi odmevnimi knjigami sta tudi M Train in Devotion. Za nagrado emmy je bil nominiran dokumentarni film Stevena Sebringa iz leta 2008 Patti Smith – Sanje o življenju.