Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Koncert na noč čarovnic privabil številne maske

Ljubljana, 02. 11. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , Anastasija Jović
Komentarji
1

Rajanje ob noči čarovnic se je končalo, s tem pa se za nekaj časa umikajo tudi pošasti in ostala srhljiva bitja, ki so ta vikend preplavila družbena omrežja in ulice. Pridružili smo se jim na zabavi v ljubljanskem klubu, kjer so zlovešča bitja prepevala z Game Over, Miranom Rudanom in Zvito Feltno.

Pri okraševanju za noč čarovnic ne smejo manjkati buče. S svojimi otroki jih izrezujejo tudi slavni. "Žal ni nobenega nasveta, kako izrezati buče, da ni vse umazano. Mi jih izrezujemo kar na balkonu," so povedali člani skupine Game Over.

Člani Zvite Feltne pa se rezanja buč ne lotevajo. "To je malo bolj ameriška zadeva, ki je prišla v Slovenijo kot vse ostale neumnosti. Na Krasu imamo buče bolj za prasce," so dejali v smehu.

Game Over
Game Over FOTO: 24UR

Seveda pa so buče lahko tudi odlična popestritev jedilnika. "Danes smo jedli juho iz buč. Jaz sem ljubitelj vsega tega. Če ne bi bil pevec, bi bil kuhar," pa je povedal Miran Rudan.

Čez dan izrezovanje buč in družinsko vzdušje, ko pade noč, pa pridejo na plano srhljive in strašljive maske. Če ne za noč čarovnic, so člani Zvite Feltne stopili v nove vloge za potrebe nove pesmi. "Jaz sem hišnik, Teo je kuhar, Matic je natakar, Žan pa ostaja v stari dobri vlogi - osvajalec in pivec," so poudarili.

Več o tem, kakšne maske so bile na koncertu ob noči čarovnic, pa si poglejte v današnjem POP IN-u.

noč čarovnic maske nastop
Naslednji članek

Burjana izdala svoj prvi album: Vsaka skladba je korak mojega odraščanja

Naslednji članek

Justin Baldoni se ni odločil za nadaljevanje tožbe proti Blake Lively

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TITO50
02. 11. 2025 16.58
Končno pravo ime za vplivnice, vplivneža in zvezde, Noč Čarovnic.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330