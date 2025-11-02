Koncert na noč čarovnic privabil številne maske

Člani Zvite Feltne pa se rezanja buč ne lotevajo. "To je malo bolj ameriška zadeva, ki je prišla v Slovenijo kot vse ostale neumnosti. Na Krasu imamo buče bolj za prasce," so dejali v smehu.

Pri okraševanju za noč čarovnic ne smejo manjkati buče. S svojimi otroki jih izrezujejo tudi slavni. "Žal ni nobenega nasveta, kako izrezati buče, da ni vse umazano. Mi jih izrezujemo kar na balkonu," so povedali člani skupine Game Over .

Seveda pa so buče lahko tudi odlična popestritev jedilnika. "Danes smo jedli juho iz buč. Jaz sem ljubitelj vsega tega. Če ne bi bil pevec, bi bil kuhar," pa je povedal Miran Rudan.

Čez dan izrezovanje buč in družinsko vzdušje, ko pade noč, pa pridejo na plano srhljive in strašljive maske. Če ne za noč čarovnic, so člani Zvite Feltne stopili v nove vloge za potrebe nove pesmi. "Jaz sem hišnik, Teo je kuhar, Matic je natakar, Žan pa ostaja v stari dobri vlogi - osvajalec in pivec," so poudarili.

Več o tem, kakšne maske so bile na koncertu ob noči čarovnic, pa si poglejte v današnjem POP IN-u.