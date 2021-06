Redkokateri glasbenik se lahko pohvali, da je imel koncert v Postojnski jami. Nina Pušlar ima za sabo super teden – razglasili so jo za najbolj predvajano izvajalko z najbolj predvajano pesmijo lanskega leta, v nedeljo pa je v Postojnski jami začela veliko poletno koncertno turnejo. Družbo so ji delali Joker Out.

