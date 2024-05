Koncert za Gazo: Študenti smo organizirali tak dogodek, kaj bi lahko šele vlada?

Samo z vstopnicami in sms donacijami so na koncertu, ki so ga organizirali študentje, zbrali več kot 14.000 evrov, ki jih bodo v celoti namenili žrtvam vojne v Gazi."Zelo se veselim, da so se študentje, ki so bili nekoč gonilo razvoja v družbi, ponovno angažirali in to pozdravljam," je študente pohvalil Nikola Sekulovič, član skupine Dan D. Z njim pa se strinja tudi znan slovenski igralec."To nekaj pove o študentih, ki so se zdramili in mi je všeč, da so neobremenjeni mladi ljudje začutili, kaj je prav in nekaj naredili," je prepričan Franci Kek. "Če smo mi kot majhna skupina študentov, ki nima nobenih izkušenj na tem področju in prvič to delamo, organizirali en tako velik dogodek, se sprašujem, kaj bi šele lahko naredila vlada, ki je na taki poziciji, da ima veliko več moči in bi lahko veliko premaknili," pa je ob vsem tem povedala pobudnica in organizatorka dogodka Ana Matos.