Koncerti Jakova Jozinovića v Beogradu prestavljeni: glasna ugibanja

"Dragi moji, zavedam se, kako zelo ste se veselili naših koncertov v arenah, načrtovali prihod in denar, da bi bili del teh večerov. Prav zato mi je še toliko bolj žal, da vam sporočam, da moramo zaradi tehničnih in organizacijskih razlogov koncerta, napovedana za 24. in 25. oktober, prestaviti na nova termina," je na Instagramu sporočil 21-letni Jakov Jozinović.
A oboževalci so skeptični glede resničnosti izjave. Novica namreč prihaja le nekaj dni po tem, ko se je mladi glasbenik znašel v središču polemik zaradi posnetka, na katerem poje pesem Marka Perkovića Thompsona Ako ne znaš šta je bilo. Pesem velja za domoljubno in je razburila - predvsem v Srbiji, kjer naj bi Jozinović gostoval konec oktobra.
Pevec se je oboževalcem opravičil za nevšečnosti, zlasti tistim, ki so si že uredili prevoz in nastanitev ali si vzeli proste dni. Zahvalil se jim je za razumevanje, potrpežljivost in podporo ter poudaril, da si še vedno iskreno želi srečanja z njimi. "Potrudil se bom, da izpolnim vaša pričakovanja in da vam koncerti ostanejo v najlepšem spominu," je dodal.
Sporni posnetek, ki naj bi sicer nastal pred več kot dvema letoma, se je razširil po družbenih omrežjih in sprožil ostre odzive, predvsem v Srbiji. Del javnosti je pozival k bojkotu njegovih koncertov, pojavile pa so se tudi zahteve po prepovedi njegovih nastopov v državi. Jozinović se je na kritike odzval z izjavo, da nikoli ni pel zato, da bi koga užalil. Poudaril je, da je bil ob nastanku posnetka star 19 let in je šele začenjal glasbeno pot, ter dodal, da spoštuje svoje poreklo in svoj narod, vendar po njegovem ljubezen do lastnega naroda ne pomeni nespoštovanja drugih.
Pod njegovo objavo glede prestavitve koncertov se tako že vrstijo komentarji, povezani s posnetkom. Pevec je deležen veliko podpore.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.