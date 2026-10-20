Koncerti Jakova Jozinovića v Beogradu prestavljeni: glasna ugibanja

"Dragi moji, zavedam se, kako zelo ste se veselili naših koncertov v arenah, načrtovali prihod in denar, da bi bili del teh večerov. Prav zato mi je še toliko bolj žal, da vam sporočam, da moramo zaradi tehničnih in organizacijskih razlogov koncerta, napovedana za 24. in 25. oktober, prestaviti na nova termina," je na Instagramu sporočil 21-letni Jakov Jozinović. A oboževalci so skeptični glede resničnosti izjave. Novica namreč prihaja le nekaj dni po tem, ko se je mladi glasbenik znašel v središču polemik zaradi posnetka, na katerem poje pesem Marka Perkovića Thompsona Ako ne znaš šta je bilo. Pesem velja za domoljubno in je razburila - predvsem v Srbiji, kjer naj bi Jozinović gostoval konec oktobra.

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Pevec se je oboževalcem opravičil za nevšečnosti, zlasti tistim, ki so si že uredili prevoz in nastanitev ali si vzeli proste dni. Zahvalil se jim je za razumevanje, potrpežljivost in podporo ter poudaril, da si še vedno iskreno želi srečanja z njimi. "Potrudil se bom, da izpolnim vaša pričakovanja in da vam koncerti ostanejo v najlepšem spominu," je dodal.

Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo FOTO: Simone Di Luca