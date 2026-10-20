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Glasba

Koncerti Jakova Jozinovića v Beogradu prestavljeni: glasna ugibanja

Beograd, 20. 10. 2026 08.38 pred 37 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo

Hrvaški pevec Jakov Jozinović je na družbenih omrežjih sporočil, da sta dva koncerta v Beogradu, ki bi se morala odviti konec oktobra, prestavljena. Kot razlog je navedel organizacijske in tehnične razloge, oboževalci pa ugibajo, ali je v ozadju kaj drugega. Nedavno je bil pevec namreč vpleten v "javni linč" zaradi spornega posnetka.

"Dragi moji, zavedam se, kako zelo ste se veselili naših koncertov v arenah, načrtovali prihod in denar, da bi bili del teh večerov. Prav zato mi je še toliko bolj žal, da vam sporočam, da moramo zaradi tehničnih in organizacijskih razlogov koncerta, napovedana za 24. in 25. oktober, prestaviti na nova termina," je na Instagramu sporočil 21-letni Jakov Jozinović.

A oboževalci so skeptični glede resničnosti izjave. Novica namreč prihaja le nekaj dni po tem, ko se je mladi glasbenik znašel v središču polemik zaradi posnetka, na katerem poje pesem Marka Perkovića Thompsona Ako ne znaš šta je bilo. Pesem velja za domoljubno in je razburila - predvsem v Srbiji, kjer naj bi Jozinović gostoval konec oktobra.

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Pevec se je oboževalcem opravičil za nevšečnosti, zlasti tistim, ki so si že uredili prevoz in nastanitev ali si vzeli proste dni. Zahvalil se jim je za razumevanje, potrpežljivost in podporo ter poudaril, da si še vedno iskreno želi srečanja z njimi. "Potrudil se bom, da izpolnim vaša pričakovanja in da vam koncerti ostanejo v najlepšem spominu," je dodal.

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Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
FOTO: Simone Di Luca

Sporni posnetek, ki naj bi sicer nastal pred več kot dvema letoma, se je razširil po družbenih omrežjih in sprožil ostre odzive, predvsem v Srbiji. Del javnosti je pozival k bojkotu njegovih koncertov, pojavile pa so se tudi zahteve po prepovedi njegovih nastopov v državi. Jozinović se je na kritike odzval z izjavo, da nikoli ni pel zato, da bi koga užalil. Poudaril je, da je bil ob nastanku posnetka star 19 let in je šele začenjal glasbeno pot, ter dodal, da spoštuje svoje poreklo in svoj narod, vendar po njegovem ljubezen do lastnega naroda ne pomeni nespoštovanja drugih.

Pod njegovo objavo glede prestavitve koncertov se tako že vrstijo komentarji, povezani s posnetkom. Pevec je deležen veliko podpore. 

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jakov jozinović beograd koncert prestavljeno

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KOMENTARJI3

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bohinj je zakon
20. 10. 2026 09.16
Pred leti je pel pesme Tompasona. Tega niso pozabili. Kazen pride.
Odgovori
0 0
Rudar
20. 10. 2026 09.02
Kdo je ta?
Odgovori
-1
0 1
Grdoba
20. 10. 2026 09.01
Kdo sploh to je da si zasluži članek v Sloveniji?
Odgovori
-1
0 1
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