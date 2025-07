Koncerti Justina Timberlaka razočaranje: Namesto njega poje občinstvo

Zadnje dni se na družbenih omrežjih množijo šale in opazke na račun zvezdnika Justina Timberlaka, ki s svojim početjem na koncertih razburja javnost. Nanj letijo ogorčeni očitki da ne poje, ampak prepusti večji del pesmi občinstvu. Medtem pa se sam "nezainteresirano", "medlo" in "zdolgočaseno" sprehaja po odru.

Vsakemu koncertu doda piko na i občinstvo s svojim prepevanjem, a kot kaže, se je na koncertih ameriškega pevca Justina Timberlaka, ta pika pretvorila v veliko več. Družbena omrežja so namreč polna viralnih posnetkov z njegovih koncertov v sklopu različnih festivalov, s katerih je razvidno, da 44-letni pevec poje bolj malo. "Hočem nazaj denar, pa sploh nisem šla na koncert! Turneja z naslovom Minimalni vložek v zasedbi Justina Timberlaka. Oboževalci so prišli zaradi njegovih vokalov, odšli pa s trzajočimi ustnicami, napol mrmrajočimi refreni in enim 'Ja' zašepetanim v mikrofon. Ikonično," je bil le eden izmed komentarjev. Že več milijonov ljudi si je na TikToku ogledalo posnetke njegovih koncertov z Irske in Romunije. Na njih vidimo zvezdnika v puloverju s kapuco čez glavo, kako skoraj celotno pesem Can't Stop The Feeling namesto njega odpojejo oboževalci. Tako je tudi med številnimi drugimi pesmimi - Justin zapoje nekaj uvodnih verzov in se med petjem občinstva nato po odru sprehaja brez energije, skoraj "zdolgočaseno".

Pod objave se zgrinjajo različni komentarji: "Bravo Justin, le tako naprej, daj nam nič," ali pa "V nekem trenutku je pogledal naravnost v množico in rekel: 'Vsi poznate besedila, kajne?' Ja - poznamo jih. Zato smo plačali 200 dolarjev, da smo te gledali, kako jih ne poješ. Spremljevalni plesalci so reševali predstavo, občinstvo je pelo glavne vokale, Justin pa? Bil je tam ... in užival v vzdušju," so mu očitali oboževalci. Skoraj 25 milijonov ogledov je na TikToku dosegel posnetek z njegovega koncerta v Dublinu, kjer vidimo 44-letnika s spuščenim mikrofonom, med pesmimi ima premore, medtem ko tisoče ljudi poje besedila njegovih pesmi. Na družbenih omrežjih je posnetek poustvarilo že tri tisoč uporabnikov.

Eden od udeležencev festivala Electric Castle v Romuniji je zapisal: "Na Justina Timberlakea smo v dežju čakali ure in ure, prišel je s 45. minutno zamudo. A težava ni bila v dežju, zamudi ali celo njegovi obleki - težava je bila v tem, da ni pel. Razočaranje, še posebej za tako težko pričakovani nastop." Svoje mnenje so izrazili tudi pod objavami na pevčevem Instagram profilu. "Nastop se je zdel brezdušen in dolgočasen, končal se je nenadoma in prej. Bilo je nespoštljivo do tisoče ljudi, ki so te čakali. Škoda, lahko bi bil lep večer."