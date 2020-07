Koncerti pri nas omejeni na 500 obiskovalcev, pri sosedih se te številke dvigajo

Rock skupina Mi2 so nazaj. Prvič po februarju so v letnem gledališču Khiselstein nastopili pred nekaj sto obiskovalci. Pri nas še vedno velja omejitev do 500 obiskovalcev, pri naših sosednjih državah pa se te številke že dvigujejo. Hrvati imajo tako lahko zdaj tisoč obiskovalcev, Italijani že več tisoč. Obstajajo pa tudi priporočila, katere osebe ne bi smele hoditi na glasbene ali umetniške dogodke.