Koncerti s kavča: Alyi se bo med nastopom pridružil skriti gost

Petkov večer bo s pravo energijo napolnila Alya, ki bo s svojim bandom ob 21. uri pripravila virtualni koncert. Pred koncertom pa je pevka še namignila, da so skupaj pripravili tudi presenečenje, saj se jim bo pridružil skrivnostni gost, prav tako pa bo v svoji dnevni sobi tudi zaplesala.

Vsak ponedeljek, sredo in petek zvečer lahko na 24ur.com spremljate projekt Koncerti s kavča, kjer so iz dnevne sobe zapeli že številni slovenski glasbeniki. Nocoj pa bo ob 21. uri v svoji dnevni sobi zapela Alya in tako bo njen album Iz dnevne sobe upravičil svoj naslov. "Pripravili smo tudi eno presenečenje. Gre za izvajalca, ki mi veliko pomeni in ga izredno občudujem," je povedala priljubljena pevka. Virtualni koncert pa bo za Alyo in njen band še posebej velik izziv: "Nismo vsi v Sloveniji in je malo več usklajevanja, se pa veselim tega koncerta." Koncert bo pričela s pesmijo Moja pesem, ki je nastala leta 2012, in je pevki zaradi sporočilnosti zelo blizu."Poleg starejših hitov bomo zaigrali tudi mlajše,"je še povedala ter dodala, da bo med koncertom tudi zaplesala. "Koncerti iz dnevne sobe se precej razlikujejo od tistih v živo, kjer imaš publiko. Čuti se, da ni direkten prenos energije, drugače pa je tudi to, da nisem skupaj z bendom, nekateri so celo v tujini. Ampak zagotovo pa si bomo situacijo zapomnili za celo življenje,"je povedala glasbenica, ki nastalo situacijo vidi kot izziv.

Zvezde plešejo 2020, prva oddaja, Alya in Miha Perat FOTO: Miro Majcen

Kako pa preživlja izolacijo?"Dneve samoizolacije sem sprva preživljala mogoče malo težje, potem pa sem se prepustila toku dogajanja, ker mi drugega ni preostalo. Težje rečem zato, ker ko si v pogonu in imaš rad svoje delo, je težko sprejeti, da se moraš ustaviti. Sploh recimo Zvezde plešejo je bil eden od projektov, ki sem se ga resnično veselila in dala vse od sebe, trenirala in neskončno uživala, tako kot vsi ostali. Prav tako pa koncerti. Glede tega žal ne moremo narediti nič, situacijo vzemimo kot daljši dopust, v katerem bi bilo pametno, da uživamo in se spočijemo. Hkrati pa tudi ustvarjamo za naprej."

Koncerti s kavča: Alya FOTO: POP TV