Koncerti s kavča: člani skupine Lombardo zapeli tudi novo pesem A greva plesat

Tokrat so med Koncertom s kavča zabavali člani skupine Lombardo, ki so navdušili tako s starimi uspešnicami in največjimi svetovnimi hiti kot tudi z avtorskimi pesmimi. Pred koncertom je pevec skupine Nejc Lombardo povedal, da nimajo treme in verjamejo, da bo vzdušje enkratno.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na pobudo Koncerti s kavča, ki jih lahko spremljate ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 21. uri na 24ur.com, so se odzvali tudi člani slovenske glasbene skupine Lombardo,ki jo sestavljajo glasbeniki David Stritar, Borut Velušček, Peter Vdovč, Toni Habula, Sašo Kronegger in Nejc Lombardo. "S člani skupine smo pripravili krajši koncert, ki pa ni tipičen, ker običajno ne igramo tujih skladb, tokrat pa smo jih tudi vključili v edinstven nastop," je pred večerno zabavo povedal Nejc, ki je leta 2016 navdušil v šovu Znan obraz ima svoj glas,in dodal, da bodo začeli s pesmijo A greva plesat, ki so jo predstavili pred nekaj dnevi. Koncerti s kavča: Lombardo FOTO: POP TV Nekaj besed je pevec Nejc namenil tudi trenutnim pogojem za vaje:"Je bistveno drugače. V domačem okolju je vse nenavadno, običajno je precej bolj glasno." Za konec pa je več povedal o tem, kako je preživel izolacijo: "Čim več časa smo preživeli doma, sem pa zelo pogrešal prijatelje, družino in vsa druženja ter koncerte. Najbrž tako kot vsi."