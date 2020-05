Koncerti s kavča: jugonostalgija s skupino Yugo nostalgica

Ponedeljkov večer bo s kavča dvignil rock band z bogatim repertoarjem glasbe 80. in 90. let prejšnjega stoletja iz območja nekdanje Jugoslavije. Njihov repertoar krasijo trši ritmi ter tudi srce parajoče balade, ki so nam ostale v lepem spominu.

Domen, član skupine Yugo nostalgica je povedal, da jim je obdobje v karanteni na nek način ustrezalo, saj so se lahko dodobra odpočili in doma naredili stvari, ki so jih prelagali kar nekaj časa. Dodal je, da bo zdaj vsaj pol leta mir, karantene pa nikakor ne bo pogrešal. Yugo nostalgica ima bogat repertoar pesmi iz 80. ter 90. let FOTO: Facebook Za fante iz Yugo nostalgice je koncert na daljavo nekaj novega, nova izkušnja, vendar poudarjajo, da so v življenju izzivi zelo pomembni. Katere hite bodo med koncertom predstavili, zaenkrat ostaja skrivnost. Upajo, da se jim nocoj ob 21. uripridružite, hkrati pa se veselijo vnovičnega srečanja s poslušalci v živo, pod koncertnimi odri. Koncert s kavča: Yugo nostalgica FOTO: POP TV