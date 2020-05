Koncerti s kavča: Rebeka Dremelj: Bo kratko, ampak sladko

"Karanteno smo preživeli, kar je najpomembnejše (smeh). Na začetku je bilo seveda vse skupaj malo hektično, da smo se vsi skupaj navadili na to, da bomo doma. Da si moramo dneve popolnoma drugače organizirati kot sicer, ampak z dobro organizacijo se je vse izpeljalo tako, kot se mora. V bistvu smo vsi prišli do zaključka, da dejansko za srečo res ne potrebujemo veliko. Rabimo dober medsebojni odnos, dobro organizacijo in seveda zdravje. Kot družina mislim, da smo dobro izpeljali karanteno. Jaz sem se pa tudi en kup novih vlog lotila. Tako kot večina staršev sem prevzela vlogo učiteljice, vzgojiteljice, vsakodnevno vlogo gospodinje, ki mi tudi ni bila najbolj blizu. Jaz nisem cele dneve, vsak dan, petkrat na dan pripravljala obrokov za celotno svojo družino. Vse gospodinje, ki so se zavestno odločile ostati doma ali pa so bile primorane ostati doma in opravljati samo to nalogo, moram priznati, da jih neizmerno spoštujem. Spoznali smo en kup novosti in vesela sem za to izkušnjo, ker na določene ljudi gledam s popolnoma drugačnimi očmi, kot sem jih gledala prej," je povedala za 24ur.com simpatična Brežičanka, ki karantene sicer ne bo pogrešala, saj je zelo družabna oseba.

Vsak ponedeljek, sredo in petek zvečer lahko na 24ur.com spremljate projekt Koncerti s kavča , kjer so iz dnevne sobe zapeli že številni slovenski glasbeniki. Nocoj pa bo na svoji domači terasi zapela Rebeka Dremelj .

"Edino, kar bom pogrešala, je poležavanje v postelji malo dlje, ampak takšno karanteno si lahko naredimo doma med vikendom sami. In mislim, da se mnogi starši strinjajo z mano," še doda in pove, da je bila med karanteno tudi sama zelo kreativna.

"Glasbeniki smo se med sabo ves čas povezovali. Najprej je nastala pesem Ostani doma, s katero smo spodbujali ljudi, da ostanejo doma. Potem sem se povezala z Domnom Kumrom in sva na novo preoblekla najin že desetletje star komad Noro se ujameva, potem sem posnela tudi novo pesem Malo, malo in spoznala, da vse to lahko počnem od doma: na telefon posnamem pesem, s telefonom snemam video, zmontiramo lahko sami … skratka, bili smo sami svoji mojstri (nasmeh). To je bila res ena taka posebna izkušnja, kavo sem pila s prijateljico preko Skypa, z družino smo jedli velikonočno večerjo preko Skypa. To so zagotovo ene take stvari, ki nam bodo ostale v spominu."

Rebeka je za nocojšnji koncert izbrala optimistične pesmi, ki opogumljajo in dajejo moč: "Pripravljam koncert s svoje domače terase, če nam bo seveda vreme služilo. Dobro je, da so ukrepi do te mere sproščeni, da se lahko družimo, zato sem glasbenike povabila k sebi domov. Verjamem, da boste tudi vi uživali. Bo kratko, ampak sladko. Obljubim. V repertoarju zagotovo ne bo manjkala moja čisto nova pesem Malo, malo, ki je nastala v karanteni, Zdravo sreča, Še verjamem, Pojdi z menoj … Večinoma vse takšne optimistične pesmi, ki opogumljajo ljudi in jim vlivajo novo moč in energijo. Tako da toplo vabljeni na mojo teraso."