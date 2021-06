Nina Pušlar je na svojem koncertu nastopila s tolmačko znakovnega jezika. Pri nas je to zelo redko. Lani marca je imela Tanja Žagar pri nas prvič v zgodovini koncert z dvema tolmačema, ki sta pesmi prevajala v znakovni jezik. Med občinstvom pa so v celotni izkušnji uživali številni gluhi in naglušni.

icon-expand