'Koncerti so bili prvi prepovedani in bodo zadnji spet dovoljeni'

5 Seconds of Summer so Luke Hemmings (vokali/kitara), Michael Clifford (vokali/kitara), Calum Hood (vokali/bas kitara) in Ashton Irwin (vokali/bobni).

Država je pred kratkim objavila semafor odpiranj, ki predvideva, da se v zeleni fazi odpravijo vsi ukrepi. Ker koncerti niso nikjer omenjeni in ker država ni objavila nobenega drugega načrta postopnega odpiranja, pričakujemo, da to velja tudi za koncerte in prireditve.

Leto 2021 je glede koncertov praktično izgubljeno, večina festivalov je odpovedanih, bendi pa turneje prestavljajo na leto 2022. Za 6. maj 2022 ste napovedali koncert 5 Seconds of Summer. Torej vidite realno možnost, da bodo leta 2022 spet koncerti? In kako boste preživeli do takrat?

Kot kaže, bo pogoj za odpiranje koncertov precepljenost prebivalstva. Po zadnjih napovedih naj bi jo dosegli enkrat poleti, prav gotovo pa do naslednjega leta. Zato menim, da so možnosti, da bi v letu 2022 imeli koncerte brez omejitev, torej takšne kot pred pandemijo, zelo realne. Trenutno večini zaposlenih v glasbeni panogi pomaga preživeti mesečni temeljni dohodek, ki ga dobivamo. Ta je sicer preskromen, da bi pokril večino življenjskih stroškov, tako da na dolgi rok tudi s to pomočjo ni možno preživeti. Zato je pomembno, da se glasbeni sektor čim prej zažene in začne generirati lastne prihodke. Poseben problem so stroški, ki so nastali zaradi prestavitev koncertov in predvsem festivalov. S ponovno prestavitvijo pa se utegnejo ti stroški povečati do te mere, da bodo ogrozili obstoj festivalov in organizatorjev.

Ali kljub pregovorni lastnosti Slovencev, da vse kupujejo "last minute", računate, da bodo ljudje v predprodaji kupili vstopnice za leto vnaprej ali pa so se pravila igre medtem spremenila?

Koncert 5 Seconds of Summer je prvi nov napovedan koncert pri nas po več kot enoletnem zatišju. Tudi razmere so danes povsem drugačne kot pred letom dni. Zato je nemogoče napovedati, kakšen bo ritem prodaje vstopnic. Glede na odzive na družbenih omrežjih pričakujemo, da bo prodaja podobna običajni prodaji pri večjih koncertih. Sicer pa bo koncert 6. maja 2022, zato bo za nakup vstopnic dovolj časa.

Španci so naredili eksperiment s koncertom, na katerem je bila možnost okužbe zaradi testiranja, upoštevanja ukrepov in ustrezne zaščite menda minimalna. Je to potencialna možnost za izpeljavo množičnih koncertov? Menite, da so se ljudje pripravljeni prilagoditi do te mere?

Pri nas odločevalci ne upoštevajo strokovnih raziskav, ampak raje sledijo predsodkom in "zdravi pameti" ter so nasploh že skoraj sovražno nastrojeni do koncertov. Čeprav se na koncertu ni še nihče okužil in čeprav so bili koncerti prvi prepovedani in bodo zadnji spet dovoljeni, jih nenehno označujejo kot "nevarne" in "rizične". Raziskave dokazujejo, da so koncerti varna oblika javnega druženja, še posebej če se dogajajo poleti in zunaj. Pričakujemo, da bodo v zeleni fazi sproščeni vsi ukrepi in da za obisk koncertov ne bodo veljali nobeni posebni pogoji. Če za druge dejavnosti, ki so za okužbo veliko bolj rizične, ne bodo veljali posebni ukrepi, tudi za koncerte ne bi smeli.