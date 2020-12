Koncertni dogodki v letu 2020: Veselje pod glasbenimi odri se preseli na domač kavč

Letošnje leto jo je zaradi pandemije covida-19 zagodlo glasbenim ustvarjalcem, vajenim nastopanja v živo, zveste obiskovalce koncertnih dogodkov pa prikovalo pred zaslone v upanju, da ob poslušanju virtualnih nastopov svojih najljubših izvajalcev vsaj za trenutek pozabijo na to, da so časi, ko smo se v družbi prijateljev ob glasnih zvokih pod odri neovirano gnetli, peli in plesali, žal mimo. Kdo so glasbeniki, ki jih je letos pred aprilom doletela 'koncertna sreča' in kakšne so prilagoditve, ki jih je kasneje prinesla 'nova normalnost'.

Kljub obetavnemu začetku 'glasbene' sezone 2020, ki jo je že tradicionalno odprl novoletni koncert Dunajskih filharmonikov, ter nas ob zvokih Straussovega valčka Na lepi modri Donavi zazibal v leto, ki je še januarja obljubljalo prihod velikih glasbenih dogodkov, se je že marca izkazalo, da bodo meseci, ki sledijo, koncertno skopi. Pomlad je prinesla pandemijo in številne težave na področju odpovedi odrskih dogodkov, ki vključujejo večje množice in zabave željne poslušalce. Vseeno pa je nekaterim slovenskim in tujim glasbenikom uspelo, da svoje nove izdelke predstavijo občinstvu, v živo nastopijo pred oboževalci in se tako nevede za nekaj časa poslovijo od koncertnih odrov. Situacija, ki nam jo narekujejo novi koronavirus ter z njim zapovedane smernice in pravila, je zahtevala določene prilagoditve. Številni umetniki so se znašli tako, da so ljudem pričeli ponujati virtualne nastope, nekateri od teh pa so glasbenikom celo prinesli izjemen uspeh in nepričakovan odziv publike, ki se glasbenih dogodkov v živo v prihodnosti veseli prav tako ali še bolj kot nastopov lačni ustvarjalci. Januar, ki je obetal: Hamo, Severa in Gal ter Tanja Žagar Januar se je pričel obetavno, saj so se v sredini meseca v Štihovi dvorani našega kulturnega hrama v Ljubljani na oder zavihteli Hamo & Tribute 2 Love. Okrogla dvorana Cankarjevega doma, ki za naše glasbenike predstavlja precejšen izziv, je, po odzivih sodeč, ponudila izredno uspešen koncert, izvajalci pa so ob tem povedali, da je bil to eden lepših koncertov v njihovi karieri. Nekaj dni za tem sta glasbenika, brat in sestra,Gal in Severa Gjurin, nadaljevala svojo serijo koncertov v ljubljanski Drami. Tja sta se vrnila po tem, ko sta razprodala sta dva nedeljska Drama Akustika večera, kjer sta obiskovalcem ponudila okoli triurno glasbeno poslastico, na odru pa se jima je pridružilo še 17 glasbenikov. Konec uvodnega meseca leta 2020 pa je začinila energična Tanja Žagar, ki je v štajerski prestolnici obiskovalce v dvorani Tabor navdušila s pevsko-plesnim spektaklom, ki je nosil ime Ples z Zvezdami.

icon-expand Tanja Žagar je zvestim oboževalcem ponudila koncertni spektakel, ki ga je poimenovala Ples z zvezdami. FOTO: POP TV

Ob 15. obletnici uspešne kariere je glamurozni dogodek marca postavila tudi na ljubljanski oder in s predstavo postavila tudi svojevrstni mejnik. Tanja se je po nekaj letih vrnila v Halo Tivoli, kjer je pred polno dvorano predstavila svoje največje uspešnice in nekaj najbolj atraktivnih plesnih točk iz šova Zvezde plešejo. Hkrati pa je bil koncert nekaj posebnega tudi zato, ker je bil prvi v Sloveniji, ki je bil izveden z indukcijsko zanko, s katero je bil omogočen ogled v živo tudi gluhim in naglušnim osebam. Žagarjeva je ob tem dejala:"S tem smo naredili velik in pomemben korak, ki mu bo, upam, v prihodnje sledil še kdo. Jaz obljubim, da to ni bil moj zadnji koncert, ki so ga lahko prišli poslušat tudi gluhi in bom v bodoče še skrbela za to, da tudi ljudem, ki ne slišijo, omogočim v živo doživljati moje koncerte." Marec je oboževalcem velikih koncertnih dogodkov prinesel tudi dobre novice. Takrat so organizatorji sporočili, da bosta Maluma in Andrea Bocelli v prihodnjih dneh, kljub ne ravno idealnim razmeram, ki so ogrožale javne dogodke, nemoteno nastopila v Ljubljani. Latino šarmer je našo prestolnico kasneje tudi obiskal, oboževalci opernih arij pa so se žal morali sprijazniti, da bodo ob glasbi priljubljenega italijanskega pevca uživali kdaj drugič.

icon-expand Maluma je marca nastopil v ljubljanskih Stožicah in se obiskovalcem zahvalil za obisk. FOTO: Miro Majcen

Maluma razgrel občinstvo v ljubljanskih Stožicah Maluma, simpatični kolumbijski zvezdnik, je marca ujel še zadnji vlak koncertiranja pred tako številno množico. Občinstvu, še posebej pa svojim zvestim oboževalkam, se je za obisk koncerta tudi iskreno zahvalil:"Hvala, ker ste prišli in kupili vstopnico. To je moj prvi koncert tukaj in zagotovo ne bo zadnji."Po natančno uro in pol dolgem koncertu, v katerem je nanizal nekaj največjih hitov in navdušil z dodelano predstavo, polno plesa, pisane svetlobe laserjev in atraktivnih spremljevalk na odru, se je poslovil z besedami:"Hvala, Slovenija. Rad vas imam. To je moj prvi koncert tukaj in ne morem verjeti. Najlepša vam hvala. Zagotovo ne bo zadnji. Vesel sem, da sem tukaj, hvaležen. Posebej pozdravljam vse osebe iz Latinske Amerike, ki so tukaj. Čudovita noč je. To je samo začetek moje kariere. Verjamem, da ima vesolje še načrte z mano."

Kmalu za tem, v dnevih, ki so sledili, se je zvrstilo kar nekaj odpovedi koncertov, te pa so napovedovale drugačno glasbeno poletje in hkrati poudarjale resnost položaja, v katerem smo se znašli. Najprej je na svojem Instagramovem profilu oboževalce o odpovedi koncerta obvestila Neisha, čez čas pa se je oglasil tudi največji ponudnik koncertnih vstopnic pri nas in povedal, da je prodaja kart za dogodke upadla za približno pet do deset odstotkov. Nina Pušlar se pred veljavo novih smernic s koncertom začasno poslovi od publike V obdobju, ko še ni veljala striktna prepoved koncertiranja, se je za odrsko počastitev ob dnevu žena odločila Nina Pušlar, ki je obenem obeležila 15 let svoje pevske kariere. V ljubljanski Cvetličarni je tako 6. marca, ne vedoč, da bo to tudi zadnji večji koncertni dogodek leta 2020, zveste oboževalce razveselila z energično interpretacijo svojih znanih skladb. Že dan kasneje je namreč stopila v veljavo odredba, ki je prepovedala zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 500 ljudi. Številni koncerti in prireditve po državi so bili s tistim dnem prestavljeni oziroma odpovedani.

icon-expand Nina Pušlar je s koncertom ob dnevu žena zaključila serijo večjih glasbenih dogodkov, ki so se odvili v letu 2020. FOTO: Nejc Fon

Dogajanje se je kmalu preselilo na splet. Umetniki, ki ustvarjajo v glasbenih vodah, so čas med premorom izkoristili za ustvarjanje in čeprav so jih odpovedi družabnih dogodkov in odrskih aktivnosti močno prizadele, so kljub temu ostali pozitivni. Za naš portal je marca spregovoril tudi Jernej Drinbek iz skupineMi2, ki jo je zaradi takratnega stanja doletela odpoved kar treh velikih koncertov - tistega v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, koncerta ob skakalnem prazniku v Planici, odpadel pa je tudi nastop na Slovenskem oglaševalskem festivalu v Portorožu. Za glasbenika, ki ima status samozaposlenega v kulturi in so nastopi s skupino edini prihodek, so tovrstne odpovedi pomenile kar velik udarec. "Moja želja je, da bi se po prvem maju vse uredilo in na tak razplet močno upam, saj menim, da je dva ali tri mesece takšnega stanja še mogoče prenesti, polletni izpad nastopov in s tem dohodkov pa bi predstavljal resen problem."Takrat seveda še nismo slutili, da bo koronakriza trajala še naprej, v nekoč pregovorno 'veseli' december, ki je letos izjemno problematičen za nastope vajene glasbene izvajalce. Kreslin: 50 'koronskih' nastopov in junijski v živo Nekatere so med pandemijo 'reševali' nastopi preko spleta, ti pa so glasbenikom omogočali stik s publiko, ki je tako med karanteno ob melodijah uživala kar iz lastnega doma. Tako je že 14. marca, ko se je zgodila prva globalna balkonska glasbena akcija, tudi Vlado Kreslin začutil solidarno povezanost s svetom. "Na balkon sem zvlekel ojačevalec in električno kitaro ter zaigral prvo pesem," je za 24ur.com povedal priljubljeni prekmurski kantavtor, ki je ob tem mislil, da bo tam zaključil s svojimi nastopi iz samoizolacije. Do maja pa je nato preko družbenega omrežja Facebook odigral 50 pesmi, ki jih je poimenoval kar Anti Corona pesmi iz karantene.

icon-expand Vlado Kreslin je po 'karantenskih' nastopih od doma junija končno znova nastopil v živo. FOTO: POP TV

Pevec, ki mu je zaradi epidemije odpadlo kar nekaj večjih koncertov, pa tudi turneja po Kitajski, ni pustil, da bi mu to prišlo do živega, poln energije pa se je nato konec junija vrnil na 'pravi oder', ko je prvič po začetku epidemije nastopil v Domžalah. Ker je bilo to prvič po treh mesecih in pol, je pred nastopom priznal, da ima tremo, in občutek slikovito primerjal s tistim, ko znova sedeš na motor. Koncerti s kavča, večerna zabava za vse generacije Že marca, ko je bilo jasno, da bomo Slovenci zabavo primorani iskati le doma, s pomočjo internetne povezave in glasbenikov, ki so lahko nastopili zgolj virtualno, se je pojavil nov koncept, imenovan Koncerti s kavča, dogajanje pa ste lahko spremljali prav na našem portalu. Unikatni nastopi odličnih izvajalcev so nam za nekaj časa vsaj ob ponedeljkih, sredah in petkih pomagali pozabiti, da smo ločeni od prijateljev in družine, ter da čas preživljamo mnogo drugače, kot smo bili vajeni leta poprej. Ditka, Maja Keuc, Ansambel Saša Avsenika, Samuel Lucas, Tomi Meglič, Nipke in drugi so poskrbeli za odlično zabavo, ki se je zaključila konec maja s kar petnajsturnim maratonom, ki je nanizal vse do takrat predvajane nastope. Ob zaključku maja pa se je v Sloveniji prvič pojavil tudi dogodek, na katerem so obiskovalci koncert spremljali kar iz svojih avtomobilov. Prvi drive-inkoncert se je odvil v Ljubljani, kjer so na oder stopili člani skupine Tabu. Da so mnogi pogrešali koncerte, je pokazalo tudi polno parkirišče na Viču.

icon-expand Skupina Tabu je avgusta nastopila tudi pred okrnjeno množico ormoškega festivala OFAK. FOTO: POP TV

Festivali, ki so jih doletele odpovedi ter tisti, ki so poleti, kljub vsemu, vztrajali Zaradi pandemije so bili poleti odpovedani številni festivali z dolgoletno tradicijo. V Laškem bi se od 9. do 12. julija moral odvijati že 56. festivalPivo in cvetje, a so ga organizatorji zaradi varnosti vseh udeležencev prestavili na poletje 2021. Žal je odpadel festival Metaldays, ki bi se moral odvijati od 26. julija do 1. avgusta, odpovedan pa je bil tudi festival Punk Rock Holiday. Na srečo mnogih obiskovalcev pa se je z Beethovnovo 5. simfonijo, z vsem znano Odo radosti in ognjemetom, 2. julija začel 68. Festival Ljubljana. Na uvodnem koncertu na Kongresnem trgu je lahko uživalo le 500 ljudi, ki so se strogo držali varnostnih ukrepov, festivalsko dogajanje pa se je konec avgusta tudi uspešno zaključilo. V Cankarjevem domu je ob koncu namreč zaigral Filharmonični orkester milanske Scale, ki mu je dirigiralFabio Luisi. Izvedli so dela Wolfganga Amadeusa Mozartain Ludwiga van Beethovna. V času epidemije pa je bil ravno ob zaključku Festivala Ljubljana organiziran tudi festival, namenjen mlajšim obiskovalcem.

icon-expand Tridnevni Smile Festival je potekal v skladu s pravili in smernicami glede ravnanja v času epidemije. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Kar tridnevna prireditev, imenovana Smile Festival,se je izkazala za uspešno. Organizator je ob izpeljanem dogodku, katerega največje ime je bil didžej Fedde Le Grand, za naš portal povedal: "Letošnje leto ni niti približno takšno, kot smo si na začetku želeli, ampak smo se odločili, da bomo to naredili, ker si želimo ostati na sceni. Ljudem želimo pokazati, da je zabava možna in na nek način potrebna, da malo odmislimo težave in stres, ki so se nabrali med letom. Pa seveda, da pokažemo, da znamo v Sloveniji organizirati varne dogodke."Ob novih smernicah pa so se koncertov na drugačen način lotili tudi v ljubljanskem Kinu Šiška, kjer so v sredini oktobra pred samo peščico največjih oboževalcev v dvorani ter preostalih na spletu po Zali in Gašperju ter skupini Matter gostili še raperja Zlatka.

icon-expand Dunajski filharmoniki bodo letos, kljub razmeram, izpeljali tradicionalni novoletni koncert. FOTO: Profimedia

Leto se je počasi obrnilo, nova pravila pa so doletela tudi prestižni glasbeni dogodek, o katerem smo pisali že v uvodu. Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov potrjuje nadaljevanje bivanja v naši 'novi realnosti'. Pred vstopom v koncertno dvorano na Dunaju nameravajo s hitrimi antigenskimi testi na novi koronavirus namreč testirati vse obiskovalce in na ta način preprečiti morebitno širjenje virusa. Tudi če se bo epidemiološka situacija do konca leta spremenila in bodo obiski koncertov prepovedani, želijo Dunajski filharmoniki koncert izpeljati v vsakem primeru. To pa je v teh časih novica, ki koncertov željnim obiskovalcem ponuja upanje, da se morda na glasbenem prizoriščih v letu 2021 že hitro znova srečamo v množici pod odri.