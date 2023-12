Koncertni 'super trojček' poleti 2024 v Pulju

Kariero je pričela pri rosnih 16 in že leto kasneje izdala debitantski album Let Go (2002), ki je s 16 milijoni prodanih izvodov postal najbolj prodajani kanadski album in osmi najbolje prodajani album 21. stoletja. Album je prinesel legendarne uspešnice, kot so Complicated, Sk8er Boi in I'm With You, ki so se povzpele na številne svetovne lestvice, podirale rekorde in ji prinesle številne nominacije. Mladenka je z uporniško držo, s "punk skate" videzom in pesmimi s hitrimi rifi ter privlačnimi melodijami osvojila svet in kasneje dosegla trojno platinasto naklado albuma Under My Skin (2004), dvojno platinasto naklado albuma The Best Damn Thing (2007) ter zlate naklade albumov Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013) in Head Above Water (2019).

Zasedba, ki je nastala leta 1977 v Glasgowu, se je uveljavila kot ena najbolj znanih skupin v Združenem kraljestvu, saj so prodali več kot 60 milijonov plošč po vsem svetu, njihove pesmi pa so bile na vrhu lestvic na obeh straneh Atlantika. Skupina je s kar petimi albumi posegla po prvem mestu v Veliki Britaniji, in sicer Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985), Street Fighting Years (1989), s koncertnim Live In The City Of Light (1987) ter kompilacijo Glittering Prize 81/92.

Lani se je vrnila v studio in k svojim koreninam ter izdala album Love Sux , na katerem ne manjka njene mladostne energije izpred dveh desetletij, na njem pa so tudi druga imena, kot so Machine Gun Kelly, Blackbear, Yungblud ter Mark Hoppus in Travis Barker iz Blink-182 , Baker pa je bil tudi eden od producentov albuma in lastnik založbe DTA Records, pri kateri je album izšel.

V zadnjem desetletju so potrdili svoj vpliv in pokazali, da so še vedno glasbena sila, ki nastopa pred več desettisočglavimi množicami po vsem svetu. Bogat katalog uspešnic, ki jih izvajajo Simple Minds, vključuje brezčasne klasike, kot so Don't You (Forget About Me), Alive & Kicking, Belfast Child, Let There Be Love, Promised You A Miracle, Glittering Prize, Waterfront, Sanctify Yourself, Someone Somewhere in Summertime ter številne druge iz več kot štirih desetletij dolge kariere.

"Koncerti so življenjska sila Simple Minds, to je kraj, kjer mi in občinstvo zaživimo in začutimo energijo skozi glasbo," meni pevec Jim Kerr, ki bo šest dni po zagrebškem koncertu dopolnil 65 let. Britanski časnik The Guardian pa je o njihovih nedavnih nastopih zapisal, da je "skupina videti, kot da je šele začela svojo kariero, saj prinaša neomajno energijo".

Da se tudi kreativno ne slabšajo, so njihov 16. album Big Music iz leta 2014 mediji označili za najboljši v zadnjih treh desetletjih, 18. studijska plošča Walk Between Worlds jih je popeljala na veliko turnejo po ZDA, zadnji, lanski album Direction Of The Heart, pa je nastal med pandemijo korone, zasedba pa se je ob ustvarjanju menda imenitno zabavala in je posledično zelo zadovoljna s ploščo. Seveda bodo največje hite in tudi nove adute predstavili tudi na julijskem koncertu v Pulju.