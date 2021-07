Konec julija posmrtni album Princea

Glasbenik je umrl v starosti 57 let, 21. aprila leta 2016 so ga našli mrtvega na njegovem posestvu Paisley Park. Patolog je kasneje potrdil, da je bil usoden močan opiat za blaženje bolečin.

Album ponuja preroški vpogled v družbene boje, ki so v ospredju današnjega časa. Poglablja se v rasizem, politično razdvojenost, tehnologijo in dezinformacije. Pri spajanju resnega besedila in lenobnega funka Prince poje o ZDA kot "deželi svobodnih/domu sužnja" .

Na albumu se glasbenik dotika zahtevnih tem. Skladba Running Game (Son of a Slave Master) se osredotoča na rasizem, skladba Same Page, Different Book pa na verske konflikte. Razpoloženje povzdigne skladba Hot Summer, skladba When She Comes pa spominja na Princea, ko je pel Dirty Mind.

V trezorju na glasbenikovem posestvu je bilo shranjeno neznano število pesmi, nekateri ugibajo, da več kot 8000. Prince je Hayesu sredi 90. let dejal, da si je prvič vzel prosto, da pred tem nikoli v karieri ni imel tedna, ko ni napisal pesmi in igral na kitaro.