Konec obdobja: po 44 letih se iz Evrope poslavlja MTV

S koncem letošnjega leta se po 44 letih iz Evrope poslavlja kultni televizijski kanal MTV. Iz Paramount Global so namreč sporočili, da bodo ukinili programe MTV Music , MTV 80s , MTV 90s , Club MTV in MTV Live - najprej v Združenem kraljestvu, sledile pa bodo še Francija, Avstrija, Poljska, Madžarska, Avstralija in Brazilija.

Iz Evrope se poslavlja MTV, vseeno pa ostajajo prisotni s svojimi priljubljenimi dogodki.

Odločitev je posledica ukrepov za zmanjšanje stroškov podjetja Paramount Global, ki se združuje s Skydance Media. Njihov glavni program MTV HD bo še naprej oddajal, a naj bi se osredotočil na neglasbeno vsebino, denimo na resničnostne šove.

Kot piše Euronews, gre za 'konec obdobja' za vse, ki so mladost preživeli ob spremljanju videospotov na televiziji, ob tem pa tudi za kazalec sprememb v načinu spremljanja, gledanja in uporabe medijev.

MTV je najprej leta 1981 začel oddajati v ZDA, čez šest let pa tudi v Evropi. V teh desetletjih so omenjeni glasbeni programi poskrbeli za številne glasbene trende, že vsaj zadnjih 15 let pa se glasbena televizija sooča s težavami.

Kljub ukinitvam bo MTV še naprej ohranjal svojo znamko prek digitalnih platform in pomembnih dogodkov. Med njimi so denimo podelitve glasbenih nagrad, kot so VMA, AMA in EMA.