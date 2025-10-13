Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Konec obdobja: po 44 letih se iz Evrope poslavlja MTV

London, 13. 10. 2025 16.39 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
8

Po 44 letih se s koncem letošnjega leta iz Evrope poslavlja nekdaj priljubljen glasbeni televizijski kanal MTV. Gre za posledico ukrepov za zmanjšanje stroškov Paramount Global, ki se združuje s Skydance Media.

S koncem letošnjega leta se po 44 letih iz Evrope poslavlja kultni televizijski kanal MTV. Iz Paramount Global so namreč sporočili, da bodo ukinili programe MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV in MTV Live - najprej v Združenem kraljestvu, sledile pa bodo še Francija, Avstrija, Poljska, Madžarska, Avstralija in Brazilija.

Iz Evrope se poslavlja MTV, vseeno pa ostajajo prisotni s svojimi priljubljenimi dogodki.
Iz Evrope se poslavlja MTV, vseeno pa ostajajo prisotni s svojimi priljubljenimi dogodki. FOTO: AP

Odločitev je posledica ukrepov za zmanjšanje stroškov podjetja Paramount Global, ki se združuje s Skydance Media. Njihov glavni program MTV HD bo še naprej oddajal, a naj bi se osredotočil na neglasbeno vsebino, denimo na resničnostne šove.

Kot piše Euronews, gre za 'konec obdobja' za vse, ki so mladost preživeli ob spremljanju videospotov na televiziji, ob tem pa tudi za kazalec sprememb v načinu spremljanja, gledanja in uporabe medijev.

MTV je najprej leta 1981 začel oddajati v ZDA, čez šest let pa tudi v Evropi. V teh desetletjih so omenjeni glasbeni programi poskrbeli za številne glasbene trende, že vsaj zadnjih 15 let pa se glasbena televizija sooča s težavami.

Kljub ukinitvam bo MTV še naprej ohranjal svojo znamko prek digitalnih platform in pomembnih dogodkov. Med njimi so denimo podelitve glasbenih nagrad, kot so VMA, AMA in EMA.

mtv ukinitev televizija glasba
Naslednji članek

Zaradi strela v vrat umrl pevec Fede Dorcaz

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LinaAnil
13. 10. 2025 17.26
+2
Uh, glasbeni program moje mladosti, ko še videospoti in hiti niso bili dosegljivi 24ur na dan.
ODGOVORI
2 0
Geniusslo
13. 10. 2025 17.30
To smo blejali po šoli tam cca 1999... Pa cartoon network :)
ODGOVORI
0 0
FineFine
13. 10. 2025 17.23
+3
Glasbeni program težko preživi, ko v svetu ni več dobre glasbe, ki bi bila popularna, vse je postalo plačljivo. Da se sploh pojaviš na radiu, na tv, moraš plačati ogromne denarce za promocijo. Naj MTV umre v miru.
ODGOVORI
3 0
MarkoJur
13. 10. 2025 17.23
+2
resničnostni šovi so poneumljanje že tako omejenih...in žal, ves svet gre v to smer.....
ODGOVORI
2 0
Infiltrator
13. 10. 2025 17.21
+3
Vse dobre stvari pokopljejo!
ODGOVORI
3 0
Resnico ti povem
13. 10. 2025 17.06
+7
Kuga jim pa je..... Če iz tega ne znajo zaslužek narediti pa je..... Resničnostne oddaje bodo odajali.... Groza!
ODGOVORI
7 0
gullit
13. 10. 2025 17.04
+8
Kaj smo to včasih gledali, vsak dan. Komaj čakali lestvico european 20. Pa tudi videi si bili kot filmi, spektakularni, recimo Thriller, Like a prayer Madonna s črnim Jezusom, A-ha Take on me, Duran Duran na eifflovem stolpu pa tiste kamerce, vauuu. Pa Sledge Hammer, Money for nothing,...tudi posneli so to priznani režiserji. Pa Beacis pa Butthead,hehe dobri časi so bili to, dober program takrat. Škoda
ODGOVORI
8 0
but_the_ppl_are_retarded
13. 10. 2025 17.06
+6
MTV je umrl z uvedbo uželjenosti in cenzure.
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286