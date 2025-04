Konec poti za Astrid & The Scandals: Sanje se lahko tudi spremenijo

Ana Astrid Kljun je zadnjih nekaj let ustvarjala pod umetniškim imenom Astrid, na odru in v studiu pa so ji družbo delali Tomaž Zupančič, Luka Flegar in Anže Knez . Kljub uspehu, ki so ga dosegli, sedaj svojo skupno zgodbo zaključujejo, je sporočila umetnica, ki se bo v prihodnjem letu pod novim imenom predstavila z novo glasbo in projektom.

Prepričana je, da glasba, besedilo in nastop niso cenjeni, saj se vse dogaja 'pod mizo', zato je uspeh namenjen le določenim, talent, sanje in potencial preostalih izvisijo in se ne morejo udejanjiti.

"Zavedam se, da nima velikega kroga oboževalcev, ta zapis pa ni namenjen iskanju pozornosti. Je izraz mojih misli, izhod iz 'industrije', ki je iz 'umetnika' vzela 'umetnost'. Je izhod iz preveč poglabljanja, občutka preobremenjenosti in nezmožnosti snemanja demo posnetkov, ker me je tako strah samega procesa, da stvari ne vodijo nikamor. Je način, kako se izogniti algoritmu, ki podpira povprečnost, glede na vsebino izbira kvantiteto nad kvaliteto in podpira usrane vrednote ter tako počasi, a z gotovostjo uničuje zadnje drobce kreativnosti," je svoj dolg zapis na družbenem omrežju pričela Astrid, ki ni le pevka, je tudi plesalka, vizualna umetnica, glasbenica in producentka.

"Ustvarjati sem začela že kot otrok. Vedno sem in vedno bom, zadnjih nekaj let pa sem bila preobremenjena z idejo, da bom živela od svoje glasbe, nastopala na velikih odrih in pokazala svoj talent. Preobremenjena sem bila z idejo popolne umetnice, kraljice, boginje oziroma tega, kakor danes imenujejo ženske, ki ustvarjajo. Me pa smo samo umetnice, ki moramo igrati to igro," je nadaljevala Astrid, ki je izpostavila, da mora biti sodobni umetnik tudi poslovnež, založnik, upravljalec družbenih omrežij, režiser, producent, z vedno svežo vizualno podobo in fotografijami.

"Nemogoče. Zato sem se odločila 'ubiti' Astrid & The Scandals. Ona ni več jaz in jaz nisem več ona. Želim si ustvarjati. Samo glasba in nič ostalega sranja. Zavedam se, da je to najverjetnej konec mojih sanj, a te se lahko tudi spremenijo. Tiste, ki sem jih sanjala toliko let, so prišle iz travme in ne iz srca. Bile so klic po razumevanju, spoštovanju in želji biti cenjena. Tega ne iščem več. Iščem mir in vidim umetnost," je še zapisala in dodala, da si želi pisati glasbo na svoj način, včasih pa smo sedeti in se preprosto ustaviti.

"Odločila sem se, da bom izvedla še zadnje nastope, konec leta pa se bom poslovila od Astrid & The Scandals. To je itak bilo neumno ime. Do leta 2026 bom predstavila novo glasbo pod svojimi pogoji. Samo glasba in nič sranja," je presenetila s svojo odločitvijo, za nas pa pojasnila:"Čutim, da je tako prav. Ves ta čas sem mislila, da se bom sčasoma začela počutiti doma v tej vlogi, ampak se to ni zgodilo. Enostavno to več ne resonira z menoj. Nisem prepričana, če sploh kdaj je."