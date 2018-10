Konec za 2CELLOS? Ne, fanta odhajata na dopust

ČelistaLuka Šulić in Stjepan Hauser, ki ustvarjata pod imenom 2CELLOS, sta pred dnevi predstavila nov album Let There Be Cello.Jutarnji listporoča, da jeStjepanv intervjuju za RTL dejal, da je prišel čas za premor.

''To je bilo noro. Življenje, ritem in tempo so bili ubijalski. Resnično sva pretiravala. 200 poletov na leto, ves čas koncerti, potovanja na vse celine, snemanja ... Preprosto se morava umakniti iz tega. Posvetila se bova drugim stvarem v življenju, napravila en zdrav odmik od vsega, obnoviti vse dogodke in ko prideva k sebi, če prideva, greva lahko spet dalje,'' je povedal Stjepan, s čimer je seveda naredil preplah med oboževalci. Pri založbi Menart smo preverili, ali to pomeni konec za 2CELLOS. ''Po koncu ameriške turneje si bosta Luka in Stjepan seveda tako kot vedno vzela kratek dopust,'' so zapisali v izjavi za javnost.