Konec za elektronski dvojec Daft Punk

Zasedba Daft Punk je nastala leta 1993 v Parizu. Glasbenika Guy-Manuel de Homem-Christo in Thomas Bangalter sta s svojim delom zaznamovala glasbeno sceno ter v skoraj treh desetletjih delovanja pustila pečat z albumi, kot sta Homework iz leta 1997 ter Discovery iz leta 2001, njuni hiti, denimo Around the World in One More Time, pa so postali del železnega repertoarja vsake plesne zabave.