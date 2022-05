Konec za zasedbo Prljavo kazalište: tožbe in prepiri članov

Razpadel je priljubljen hrvaški band Prljavo kazalište. Za skupino, ki je nastala leta 1977 v Zagrebu, so bili usodni prepiri med člani, ki so pred tem gojili dolgoletno prijateljstvo. Sedaj so se znašli sredi prerekanj glede pravic, vezanih na ime, pojavile pa so se tudi izjave glede potencialnega nadaljnjega sodelovanja v drugačni zasedbi.

Zgodilo se je tisto, o čemer se je na hrvaški glasbeni sceni potihoma govorilo že dlje časa. Razpadla se je legendarna zasedba Prljavo kazalište. Zagrebška rock zasedba je postala del zgodovine. Njihovi nalezljivi hiti ostajajo zapisani v večnost, med tem prihodnost nekdanjih glasbenih kolegov in njihovi prijateljski odnosi ne napovedujejo svetle prihodnosti. 45 let delovanja na sceni in pesmi, ki so razveseljevale zveste privržence, so Prljavce uvrščali med enega najmočnejših in najbolj prepoznavnih imen na sceni. Dinamični singli Mi plešemo, Sve je lako kad si mlad, Ne zovi mama doktora so na plesišče vabili številne generacije, medtem ko so skladbe, kot sta Mojoj majci inTu noć kad si se udavala, izvabljale močna čustva.

icon-expand Prljavo kazalište v Križankah FOTO: Miro Majcen

Band, ki je prvenec izdal leta 1979 in ga poimenoval po nazivu skupine, je znotraj svojega sistema združeval dolgoletne prijatelje, ki so desetletja tkali močne medsebojne odnose, ti so se skrhali zaradi nesoglasij. Dolga leta so polnili arene in stadione, sedaj pa med seboj praktično ne govorijo. Tihomir Fileš in Jasenko Houra, ki je band tudi zasnoval, ne komunicirata, v prihodnosti pa bosta vse dogovore prepustila v roke svojih odvetnikov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Člani banda imajo različne vizije in želje za prihodnost, vse močnejše pa so bile tudi govorice, da so se preprosto naveličali drug drugega. Že lani, ko so nekateri namigovali na morebiten razhod, so se razgrete strasti stopnjevale do te mere, da je stvar eskalirala in rezultirala z razhodom članov, nekateri od njih so napovedali tudi tožbe.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ena od težav je vezana tudi na pravice, povezane z uporabo imena. Houra naj bi se namreč za 24. junij dogovoril za nastop banda pod izvirnim imenom v kraju Vrbnik na Krku. Fileš, ki je lastnik imena skupine kot znamke, pa je sporočil, da se takega dogodka ne sme oglaševati z imenom nekdanje zasedbe, v kolikor si glasbeniki in organizatorji ne želijo nakopati tožbe. Podobne težave je imela svojčas tudi zasedba Novi fosili. Enaka usoda, kot kaže, čaka tudi najbolj poznan rock band naših južnih sosedov. Fileš ob tem pojasni: ''Treba je vedeti, v bandu sem 45 let in kot tak sem ga tudi osnoval.''

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke