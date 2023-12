Kongresni trg prepeval melodije Vlada Kreslina in skupine Flirrt

V prazničnem času so glasbeniki eni izmed tistih, ki veliko delajo in nastopajo, poskrbijo, da se imamo lepo. Kdo pa naredi to zanje?

Vlado Kreslin pravi, da je za glasbenike praznik takrat, ko lahko "špilajo", ter dodaja, da občinstvo poskrbi, da se ima lepo. Prav v času, ko so vsi dobre volje, so boljše volje tudi glasbeniki, dodaja. Člani zasedbe Flirrt pa dodajajo, da so veseli, če ljudje v prazničnih časih najdejo izgovor, da bolj izkazujejo ljubezen.

V prestolnici se te dni mešajo glasbeni žanri, za vsak okus se najde nekaj, kakšen izziv pa predstavlja to za nastopajoče? "Načeloma je pesem pesem. Enkrat bolj na poskok, enkrat bolj rokerska. Pesem je kot poljub, vsakič je drugačna, intimna in posebna," je pojasnil frontman zasedbe Flirrt.