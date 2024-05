Konstrakta o uspehu Joker Out po Evroviziji in prihodnosti Baby Lasagne

"Måneskini so ekstremen uspešen primer," je za italijansko skupino, ki je na Evroviziji slavila leta 2021 in nato postala svetovno uspešna povedala Srbkinja. "Evropska kariera ni odvisna od uvrstitve (na Evroviziji, op. a.). Na evropskem trgu nismo uspeli, verjetno tudi zaradi jezikovne ovire. Vidim pa Joker Out, aktivni so na evropski scena, tako da je to verjetno odvisno tudi od življenjskih okoliščin. Sama ne bi mogla tekati po Evropi, ker imam otroke, in vprašanje je, ali bi bilo zanimanje za Konstrakto v Evropi."

Kaj pa je peto mesto na predlanski Evroviziji Konstrakti vseeno prineslo? "Denar," se je pošalila. "Prineslo mi je delo in to se bo zgodilo tudi Baby Lasagni, a naš trg je precej omejen. Greš na vse festivale in potem čakaš eno leto, da se ti festivali ponovijo," je povedala glasbenica, ki je nastopila tudi v Sloveniji. "Prineslo mi je širšo publiko, pozornost in posel."

Konstrakto je letošnja sicer zelo burna Evrovizija kljub vsem zapletom navdušila. "Všeč mi je bila Italijanka, Nemo (švicarski zmagovalec, op. a.) je imel odličen nastop in dobro pesem, Irka je bila kontroverzna in imela odlično zrežiran nastop."