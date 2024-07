Konstrakta z novo skladbo Zabava poudarja, kako se v resnici nič ne dogaja.

Srbska pevka Konstrakta je izdala novo skladbo z naslovom Zabava. Založba Universal Music Group je objavila, da pesem, ki je dostopna prek platform za pretočno predvajanje glasbe, "izpoveduje pogled na zabavo kot na pojav, ki presega in si prisvaja vse aktivnosti, pasivizira in izčrpava" . Konstrakta je za skladbo Zabava , ki poleg izrazitega elektropop zvoka vsebuje tudi etno elemente, napisala besedilo, skupaj z Milovanom Boškovićem pa tudi glasbo.

"V svetu zavzemanja stališč, identitet, klasifikacij in prepričanj pesem poudarja, kako se v osnovi in v resnici nič ne dogaja," so še sporočili iz glasbene založbe. Skladbo po navedbah srbskih medijev spremlja svež in izviren zvok. Konstrakta je znana po tem, da skozi glasbo spregovori o pomembnih družbenih temah.

Po izobrazbi arhitekta se je Konstrakta leta 2019 odločila za samostojno glasbeno pot. Pred tem je bila glavna vokalistka indie pop skupine Zemlja gruva, ki je bila ustanovljena leta 2007. Leta 2022 je s skladbo In corpore sano, ki se osredinja na prazne obljube politikov o boljši prihodnosti, nastopila na Evroviziji v Torinu in v finalu zasedla odlično peto mesto.