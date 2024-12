Kontradikshn: prelomnice in veliki koraki naprej

Elektro skupina Kontradikshn je preteklo leto zaznamovala s pomembnimi dosežki in prelomnimi trenutki, ki potrjujejo, da so na pravi poti kreativnega razvoja na domači glasbeni sceni. Odlikuje jih unikatni zvok, v katerega združujejo elemente elektronike, rocka in alternativne glasbe, v prihajajočem letu pa napovedujejo tretji album, ki bo nasledil lansko drugo ploščo Ahead of Ourselves.

OGLAS

Letošnji vrhunec za zasedbo Kontradikshn je bil zagotovo zgodovinski nastop v oddaji Izštekani na Valu 202, saj gre najverjetneje za prvi slovenski elektro-rock trio, ki je svoj repertoar združil s celotnim simfoničnim orkestrom. Pri podvigu so sodelovali s Simfoničnim orkestrom Glasbene šole Krško, kar je bila za skupino edinstvena priložnost in hkrati velik izziv. Rezultat je bil nepozabni glasbeni dogodek, ki je presegel meje žanra in dokazal, da je zasedba pripravljene tudi na drzne in docela eksperimentalne projekte.

Kontradikshn so v preteklem letu izvedli izštekani nastop s simfoničnim orkestrom, podpisali pogodbo z založbo Nika, ponudili tri pesmi v slovenščini, odigrali klubsko turnejo in pripravili material za tretji album. FOTO: Jaka Ceglar icon-expand

Maja letos so izdali prvo pesem v slovenskem jeziku, Vesolje posodil kolegu, ki je postala pesem tedna na Valu 202, kar je takoj dalo vedeti, da so na pravi poti, vse skupaj pa je dopolnil tudi filmski videospot. Skupina je ostala zvesta začrtani alternativni glasbeni identiteti, hkrati pa je postalo jasno, da lahko brez težav nagovarjajo tudi širše občinstvo.

Jeseni so se posvetili intenzivni trimesečni klubski turneji ter vizualni produkciji, odigrali so več kot 14 koncertov ter utrdili stik s poslušalsko bazo, slovenskemu singlu in videospotu za Vesolje posodil kolegu, pa sta sledila singla Sladkamala in Puščava, zopet v slovenščini. Dejstvo je, da se zelo dobro znajdejo tudi pri ustvarjanju v maternem jeziku, z videospoti pa so svoj specifičen izraz še izdatno vizualno nadgradili.

Tretji album zasedba napoveduje za marec prihodnjega leta, konec aprila pa tudi veliki promocijski koncert v Ljubljani, njihov najdaljši do zdaj. FOTO: B.T. icon-expand

Med koncerti in ostalimi projekti so veliko časa preživeli tudi v studiu, kjer je trojica snemala material za novi album, ki bo izšel marca prihodnje leto, kar bo njihov prvi izdelek izključno v slovenščini. 25. aprila pa obljubljajo veliki promocijski koncert v Ljubljani, ko bodo, po napovedih, izvedli najdaljši nastop v karieri.

Enega od pomembnih mejnikov v karieri imajo tudi začetek sodelovanja z založbo Nika, s katero so podpisali pogodbo za izdajo dveh albumov v naslednjih treh letih. Od sodelovanja si obetajo novih možnosti, hkrati pa ohranjajo ustvarjalno svobodo, saj angleških pesmi ne mislijo prevajati in se raje posvečajo pisanju pesmi v materinem jeziku.