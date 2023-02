Kontradikshn: Svet bo 'po koncu sveta' še vedno obstajal

Zasedba Kontradikshn prihaja iz Krškega, njen nastanek pa sega v leto 2010. V njej so zbrani Petar Stojanović (vokal, sinti), Matej Plešej (kitara, sinti) in Anže Kump na bobnih. Ker člani prihajajo iz različnih ozadij, je tudi njihov glasbena mešanica pravi kotel različnih vplivov, od electro-punka in industriala, pa vse do rocka.

Fantje so bili v koronskem času precej produktivni, saj so sproducirali drugi album Ahead of Ourselves, ki je nasledil prvenec Reframing iz leta 2016. Ali gre dejansko za združevanje nezdružljivega, je kajpak stvar okusa, zagotovo pa bodo v njihovem primeru prišli na svoj račun vsi tisti, ki prisegajo na težke elektronske zvoke Nine Inch Nails, Ministry The Chemical Brothers ali The Prodigy.

Skupino so v preteklih letih že opazili tudi na Balkanu, saj je že pred desetletjem, leta 2013, osvojila 2. nagrado na največjem regionalnem festivalu za nove bende, na Demofestu v Banja Luki. V letih 2017-2020 so imeli več kot petinsedemdeset koncertov po enajstih državah. Dvakrat so prepotovali države bivše Jugoslavije, za njimi pa je tudi 12-dnevna turneja z desetimi koncerti po Avstriji, Češki, Poljski, Slovaški in Madžarski. Več o albumu, ustvarjanju in načrtih so nam člani zasedbe zaupali v našem intervjuju!

Na spletu je ob vašem imenu zaslediti izraz synth-punk, od kod sploh vzgib in želja po ustvarjanju tovrstne glasbe, ki deluje kot precejšnji unikum v domačem glasbenem prostoru?

Synth-punk je v osnovi "pankovski" pristop h glasbi s sintetizatorji in dodatki elektronike v zameno, da se kitare nekoliko umaknejo. Kljub temu, da vsi izhajamo iz nekoliko različnih glasbenih ozadij, smo se še vedno našli v tem, da smo na nek način uporniki proti sistemu. To izražamo predvsem skozi glasbo. Priznamo, da smo potrebovali nekaj časa, da smo se našli v vseh podzvrsteh in žanrih. Kmalu po letu 2010, ko smo upeljali v našo glasbo tudi elektronske vložke, smo odkrili synth-punk in bende, ki so nam iz te zvrsti blizu. To so recimo Atari Teenage Riot, Chrome, tudi Devo in podobni. Če nadaljujemo reference v nekoliko kasnejša obdobja in bolj breakbeat vode, smo kmalu pri The Chemical Brothers, The Prodigy, Propellerheads ... V tem primeru poskušamo zgraditi most med temi dvemi odmiki - punkovsko bendovski pristop in dovršen, "samplan" in izbrušen zvočni sistem. Na tej točki smo se našli na skupnem imenovalcu. Zanimivo je ravno to, da nam nikoli ni bilo "tuje" ustvarjati takšno glasbo, oziroma je kar nekako prišlo samo od sebe. V bistvu se nam je na eni točki zdelo zelo naravno delovati na tak način ter prepletati analogni svet z digitalnim. V zadnjem obdobju, na novi plošči smo se celo nekako bolj posvetili analognemu delu in nato dodajali digitalno preobrazbo. Še vseeno se v prvi vrsti počutimo kot bend, kot instrumentalisti in na tak način imamo tudi zastavljene nastope v živo.