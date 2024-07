Kontrastna vrnitev floridske latino dive

Ameriška pop zvezdnica se je namenila prikazati v zahtevnejši zvočni klimi. Četrti album nekdanje članice dekliškega kvinteta Fifth Element je izrazit nagib proti traperski oblikovni coni. Obenem pa je res tudi, da so njeni songi v svojih korenih še vedno precej podvrženi najstniški ekspresiji. Slednjo najprej in najbolj potrjuje pevkin glas, ki ves čas trajanja dela C,XOXO – to sestavlja 14 songov – temeljne izvedbene taktike pač ne spreminja. S Camilino vokalno usmeritvijo ostaja usklajena tudi soldateska številnih gostujočih raperjev oziroma traperjev, med katerimi so prav vsi pomehkuženo cvileči pridigarji (o praktično ničemer posebej otipljivem). Medtem ko je vzporedni instrumentalistični rez v povprečju dosledno eksperimentalen. Ta pač sem ter tja odločno preseneti. Camili Cabello, zdaj 27-letnici, rojeni v Havani na Kubi, in delujoči v Miamiju, so album med drugimi pomagali oblikovati producenti El Guincho (Rosalía, Bjork), Jasper Harris (Kendrick Lamar) in Kid Masterpiece, sodelavec Drakea. A glej, torej, poslušaj (ga) zlomka. Najslabši komad na albumu je Hot Uptown, čeprav se je od sodelovanja med mlado floridsko pop, v prihodnosti pa bolj gotovo latino-pop divo, in razvpitim kanadskim mumblarjem pričakovalo veliko. Omenjeni posnetek, zanimivo, nima pogosto pripetega prednapeva ali intra, pač pa ima – kot samostojno enoto – pripet outro, torej zadek, postposnetek. Ta madež je sicer krajšega trajanja, vseeno pa Drake takoj po tem, ko se v itak slabem duetu ni izkazal, še sam ovrže sum o kakršni koli prisebnosti. Z vmesnico Uuugly smo že sredi albuma, ki ga naprej zapelje Dream-Girls, nebodigatreba raggaton povsem sladkorne sestave. Na skoraj nesmiseln razkorak med naslovnico albuma, na kateri Camila Cabello mokrih peroksidnih las, češ nagajivo zapeljivo, liže modro liziko (in ima moder tudi iztegnjen jezik) napelje tudi B.O.A.T. Ali pač. Omenjena balada v izteku postreže z upočasnjeno melodijo razvratne poskočnice Hotel Room Servise latino-raperja Pitbulla izpred štirinajstih let. To pa ni samo in zgolj mimobežna kriptičnost, temveč Camilino sporočilo postane opazen izvor seksualne naslade. Kot še občutnejši popravek vtisa sledi Pretty When I Cry. Harmonsko enostaven napev s pretežno house spremljavo ima sila privlačen, idejno totalno nesimetričen aranžma, znotraj katerega se ustvarja poseben, kar iluzionističen učinek. Je pa zato zaključni posnetek June Gloom nova pokveka tipa kr-neki(-na-pol). A če se vrnemo na štart celote, najprej k hitičnima I Luv It in Chanel No. 5 - prva je čvrsta trap struktura z zavzeto izpeljanim mladostniškim indie-pop motivom, druga pa v baladni narativni kalup nenavadno stisnjena dekliška ambicija postati prava dama - si C,XOXO ustvari dovolj kredita za to, da ga poslušalec dojame kot izjemno pomembno delo v karierni genezi spogledljive artistke. Skladba He Knows ali duet s precenjenim Lil Nas X-om je poleg tistega Drakeovega vstopa drugo največje razočaranje. Sta pa, spet, odlični njegovi neposredni naslednici, to sta klasična balada z uporniškim besedilom Twentysomethings in celo hiphopersko drzna ali pač alt-popovska Dade County Dreaming. Ta vključuje tudi dekliški hiphop duet City Girls. Pri čemer sta članici dvojca JT in Yung Miami navedeni s svojima nadimkoma, in ne kot City Girls. C,XOXO bržčas ne bo postal klasika, toda skupaj z zadnjim delom Angležinje Charli XCX se pohvalno trudi utrditi docela abstraktno futuristično pop platformo.

Ocena: 4