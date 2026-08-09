Kope postale raj zabave za koroške študente

Na dveh odrih je nastopilo več kot šestnajst izvajalcev, med njimi Joker Out, Petar Grašo, Tabu, Plavi orkestar, Čuki, Kokosy, Mambo Kings, Firbci ter številni priznani DJ-ji na elektro odru, kot so Rotor Motor, Redhedii in mnogi drugi.

Kope so zavzeli koroški študentje. KKŠ Summer Fest, največji festival na Koroškem, je letos prvič potekal na Kopah. Obiskovalcem je ponudil dva festivalska dneva z bogatim glasbenim in spremljevalnim programom.

Jože Potrebuješ je s skupino Čuki poskrbel, da so se koroški študentje zelo zabavali.

Poleg koncertov so obiskovalce čakali športni turnirji, festivalski kamp in številne druge aktivnosti. "Mi smo že 25 let prepoznavni kot smučišče z najboljšo zabavo," nam je povedal direktor smučišča.

In ko smo že pri glasbi. Pogledali smo na osrednje igrišče za padel, kjer se je znani slovenski glasbenik ogreval za svoj nastop, iz številnih šotorov pa so se mladi preselili pod glavni oder. Naj se koroška gauda začne!

Čeprav je žur zapisan v DNK Korošcev, sem oder raje prepustil Petru Grašu, ki zna bolje prebrati zapis dvojne vijačnice. Še en vrhunec na letošnjem Summer Festu pa je bil nastop skupine Plavi orkestar.

Koroška gauda je opravičila pričakovanja, študentje so se ogreli, Kope pa bogatejše za nove skrivnosti.