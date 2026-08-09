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Glasba

Kope postale raj zabave za koroške študente

Ljubljana, 09. 08. 2026 16.34 pred 18 urami 1 min branja 4

Avtor:
Aleksander Pozvek
Čuki

Kope so zavzeli koroški študentje! Koroška gauda je na Summer Festu, ki ga organizira Klub koroških študentov, upravičila pričakovanja. Za glasbeno vročico so poskrbeli Čuki, Petar Grašo, Plavi orkestar in drugi. Študentje so ogreti, Kope pa – bogatejše za nove skrivnosti.

Kope so zavzeli koroški študentje. KKŠ Summer Fest, največji festival na Koroškem, je letos prvič potekal na Kopah. Obiskovalcem je ponudil dva festivalska dneva z bogatim glasbenim in spremljevalnim programom.

Na dveh odrih je nastopilo več kot šestnajst izvajalcev, med njimi Joker Out, Petar Grašo, Tabu, Plavi orkestar, Čuki, Kokosy, Mambo Kings, Firbci ter številni priznani DJ-ji na elektro odru, kot so Rotor Motor, Redhedii in mnogi drugi.

Jože Potrebuješ je s skupino Čuki poskrbel, da so se koroški študentje zelo zabavali.
Jože Potrebuješ je s skupino Čuki poskrbel, da so se koroški študentje zelo zabavali.
FOTO: POP TV

Poleg koncertov so obiskovalce čakali športni turnirji, festivalski kamp in številne druge aktivnosti. "Mi smo že 25 let prepoznavni kot smučišče z najboljšo zabavo," nam je povedal direktor smučišča.

In ko smo že pri glasbi. Pogledali smo na osrednje igrišče za padel, kjer se je znani slovenski glasbenik ogreval za svoj nastop, iz številnih šotorov pa so se mladi preselili pod glavni oder. Naj se koroška gauda začne!

Čeprav je žur zapisan v DNK Korošcev, sem oder raje prepustil Petru Grašu, ki zna bolje prebrati zapis dvojne vijačnice. Še en vrhunec na letošnjem Summer Festu pa je bil nastop skupine Plavi orkestar.

Koroška gauda je opravičila pričakovanja, študentje so se ogreli, Kope pa bogatejše za nove skrivnosti.

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KOMENTARJI4

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Slovenc0202
10. 08. 2026 15.06
Vsaka čast študentje, bil tri dni na Kopah res kako je zagnana ekipa samih mladih, postavljanje in pospravljanje prizorisca res mladina vsaka čast kapo dol
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+1
1 0
Potouceni kramoh
10. 08. 2026 08.16
Fale in Paradiž štejeta nove henkipenkije.Študenti se pa itak ne spomnejo da so ga dva dni sral na Kopama kjer delajo sami naši..
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+1
1 0
Slovenska pomlad
09. 08. 2026 21.34
Bog pomagaj kmetije..!!
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-5
0 5
Grdoba
09. 08. 2026 20.47
Groza
Odgovori
-5
0 5
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