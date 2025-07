Koper se je tresel v ritmih elektronike: 'Ples je osnova. Kot polaganje opek'

Didžeja Sama Wolfa je novinarka Anastasija Jović najprej podučila o nekaj osnovah slovenščine, v zameno pa je občinstvu vrnil ameriški pozdrav. "Lahko bi odprli šampanjec in poškropili ljudi ... Ne, ne bomo tega storili. Bom pa vzel vse stvari, ki so dobre v Ameriki, in jih poslovenil. Šli bomo malo hitreje, malo močneje ..." je dejal.

Njegov mentor je bil v času korone DJ Umek, od katerega se učijo tudi ostali. "Prevzel sem mentorstvo Gaje in ji pomagam z nasveti. Naučil sem jo didžejati, a je izredno talentirana in ni bilo tako težko, kot bi si ljudje predstavljali, ker je glasbenica že od prej," je dejal.

Gaji Prestor, ki se v svetu elektronike po novem predstavlja kot Estora, je bil nastop v čast. "Sem zelo vesela, da sem imela to priložnost. Če ne bi bilo Umeka, verjetno jaz ne bi mogla danes tukaj stati. Lahko bi rekla, da je moja posebnost ta, da dodajam zraven svoje žive vokale," je povedala.

Kot je povedal Wolfe, je zanj ključen ples občinstva. "Ples je osnova, kot polaganje opek. Če ljudje ne plešejo, je vseeno, ali igraš Mozarta ali Bacha, veste, kaj mislim? Ljudje morajo migati," je še pripomnil.