Korejska dekliška skupina Blackpink z novim rekordom

Videospot za pesem How You Like That je na dan izida v 24urah na YouTubu zabeležil 86,3 milijona ogledov, kar je rekordno število. Dekleta iz skupine Blackpink , ki prihajajo iz Južne Koreje, so z novo pesmijo tako postavile, kar nekaj rekordov, in sicer ima videospot največ ogledov v 24 urah na YouTubu, postal je najbolj gledani glasbeni video v 24 urah na YouTubu in najbolj gledani glasbeni video videospot v 24urah od vseh skupin, ki ustvarjajo glasbeno zvrst K-pop.

Vse tri omenjene rekorde je v preteklosti uspelo postaviti fantovski zasedbi BTS, ki je z ameriško pevko Halsey aprila lani izdala videospot za pesem Boy With Luv.

Med prejšnjimi rekorderji, ki se lahko pohvalijo z najbolj gledanimi videospot v 24 urah so: Ariana Grande s pesmijo thank u, next (55,4 milijona ogledov), Taylor Swift s pesmijoLook What You Made Me Do (43,2 milijona ogleda) in Blackpink s pesmijoKill This Love (56,7 milijona ogledov).

Pesem How You Like That je prvi singel po izidu pesmiKill This Love.Jisoo, Jennie, RoseinLisa, članice zasedbe Blackpink, se v tem času pripravljajo na izid prvega albuma v korejskem jeziku.