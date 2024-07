Korejska elektroničarka iz Berlina zmaguje z velikansko prednostjo

Neizmerna priljubljenost korejske DJ-ke in producentke ima več zahvalnih naslovov. Peggy Gou je fashionista, to je modno ozaveščena super-lepotica. Njene plesne stvaritve so enostavnih zasnov, izvedba pa je močno navezana na izročilo iz komercialnega krila house godbe, kakršna se je proizvajala že v devetdesetih. Pogojno bi slednjo definicijo lahko razširili na jazz-house, še prej pa na poletno potenten deep house. Peggyjine pogoste vokalne intervencije so podobno nemastne. Na albumskem prvencu Peggy Gou vse bolj ali pač najbolj značajske songe odpojejo gostujoči vokalisti, začenši s falzetnim Lennyjem Kravitzem. Skupaj sta ustvarila letošnjo osrednjo velemestno vročinsko himno I Believe In Love Again. Newyorški rocker omenjeni uspešnici pristavi tudi brhko kitarsko funky obeležje. Komad All That izzveni kot zelo lahkoten synth-pop, portoriška raperka Villana Antillana ga s svojo kadenco še izdatneje posvetli. Singlična (It Goes Like) Nanana pa je od lanskega izida v obtoku dovolj časa, zdaj že leto dni, da si je imela možnost priigrati vseglobalne simpatije. Njena starošolska sintetizatorska ornamentika jo še bolj poudarjeno uvršča ob bok sorazmerno nezahtevnim s predvajalne liste, nekoč uporabljene tudi na že povsem utrujenem poznem "afterju" tam na izolskem Belviju. Tudi z analizo uspešnice I Go kam dlje od potrditve, da je pevsko dobrikanje poveznjeno čez univerzalno sprejemljivo super-zmehčano "kobajagi" break-dance ritmiziranje lahko le zelo predvidljiv zadetek v polno. Nemara je med vsemi, pa še to opcijsko, najbolj zanimiva tekstura Seoulsi Peggygou, najkrajše kompozicije celote. Ta me nepovratno spomni na nikoli pozabljeni "hitič" Rip Stop, ki ga je skrivnostni producent T.D.F. (dejansko je to Simon Climie iz londonskeg pop dueta Climie Fisher) leta 1996 eksperimentalno posnel v sodelovanju z rock legendo Ericom Claptonom. Stari plesalci se bodo mičnosti Peggy Gou in tudi njenega albuma gotovo zelo razveselili, medtem ko sezona 2024 z I Hear You potrjuje, da razvoj elektronske plesne glasbe še kar teče pač še enega v dolgem nizu častnih krogov.

Ocena: 4