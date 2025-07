Korejska K-pop senzacija BTS se vrača v polni zasedbi in z novim albumom

32-letni Jin, 32-letni Suga, 31-letni J-hope, 30-letni RM, 29-letni Jimin, 29-letni V in 27-letni Jung Kook so dejali, da bo album poudaril moč skupine: "Ker je to naš skupni album, bo odražal ideje in misli vsakega člana. Priprave albuma smo se lotili z enako miselnostjo kot takrat, ko smo začenjali."

Ob novici, da se bodo podali tudi na svetovno turnejo, so pristavili: "Upamo, da ste tako navdušeni kot mi." Ob tem so spregovorili tudi o solo karierah, ki so jih v minulih letih, ko je imela skupina premor, začeli vsi člani in drug drugega javno podpirali tudi pri samostojnem delu.