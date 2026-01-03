Korejska senzacija po štiriletnem premoru z novim albumom

K-pop fantovska skupina, ki jo sestavljajo 30-letni Jimin , 28-letni Jung Kook , 33-letni Jin , 32-letni Suga , 31-letni J-Hope , 31-letni RM in 30-letni V , bo kmalu izdala novo glasbo. Po nekaj letih premora, ki so ga potrebovali za opravljanje obveznih vojaških dolžnosti v Južni Koreji, se 20. marca vračajo z novim albumom.

Njihov album ob ponovni združitvi je bil napovedan v ročno napisanih pismih izbranim članom njihovega uradnega kluba oboževalcev BTS ARMY s preprostim sporočilom: "2026.3.20." Jin je ob tem zapisal še: "Vse sem vas pozdravil kot solist v letih 2023 in 2024, a končno vas lahko spet pozdravim kot del ekipe." RM je dodal, da je na ta trenutek čakal bolj obupano kot kdorkoli drug, Jung Kook pa: "Prosim, tudi letos dobro poskrbite za nas."

"Ker bo to skupinski album, bo odražal misli in ideje vsakega člana. Albuma se lotevamo z enako miselnostjo, kot smo jo imeli na začetku," so še namignili fantje, ki so s svojim glasbenim ustvarjanjem poskrbeli za pravi svetovni fenomen in ogromen porast priljubljenosti korejskega popa tudi zunaj meja Koreje.