Glasba

Korejska senzacija po štiriletnem premoru z novim albumom

Seul, 03. 01. 2026 07.00 pred 52 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Skupina BTS

Fantje iz glasbene skupine BTS so sporočili, da se po štirih letih premora zaradi služenja obveznega vojaškega roka v Južni Koreji vračajo na sceno z novim albumom, ki bo luč sveta ugledal 20. marca.

K-pop fantovska skupina, ki jo sestavljajo 30-letni Jimin, 28-letni Jung Kook, 33-letni Jin, 32-letni Suga, 31-letni J-Hope, 31-letni RM in 30-letni V, bo kmalu izdala novo glasbo. Po nekaj letih premora, ki so ga potrebovali za opravljanje obveznih vojaških dolžnosti v Južni Koreji, se 20. marca vračajo z novim albumom.

BTS
BTS
FOTO: Profimedia

Njihov album ob ponovni združitvi je bil napovedan v ročno napisanih pismih izbranim članom njihovega uradnega kluba oboževalcev BTS ARMY s preprostim sporočilom: "2026.3.20." Jin je ob tem zapisal še: "Vse sem vas pozdravil kot solist v letih 2023 in 2024, a končno vas lahko spet pozdravim kot del ekipe." RM je dodal, da je na ta trenutek čakal bolj obupano kot kdorkoli drug, Jung Kook pa: "Prosim, tudi letos dobro poskrbite za nas."

"Ker bo to skupinski album, bo odražal misli in ideje vsakega člana. Albuma se lotevamo z enako miselnostjo, kot smo jo imeli na začetku," so še namignili fantje, ki so s svojim glasbenim ustvarjanjem poskrbeli za pravi svetovni fenomen in ogromen porast priljubljenosti korejskega popa tudi zunaj meja Koreje.

