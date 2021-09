Korejska skupina BTS novo pesem predstavila iz stavbe Združenih narodov

Korejska pop skupina BTS je združila moči z Združenimi narodi, svojo novo pesem pa je predstavila kar z nastopom, ki so ga prenašali iz prazne dvorane v New Yorku. Fantje iz skupine so bili pred kratkim imenovani za posebne predsedniške odposlance Združenih narodov za prihodnje generacije in kulturo, v novi vlogi pa so imeli tudi govor pred zbranimi člani.

Fantovska skupina BTS je postala ambasadorka Združenih narodov, saj so bili fantje imenovani za posebne odposlance, ki predstavljajo vez med mladimi, kulturniki in Združenimi narodi. Fantje so svojo novo pesem, ki nosi naslov Permission to Dance, predstavili z videospotom, posnetim v stavbi Združenih narodov, pred premiero pa je oboževalce in zbrane člane nagovoril RM.

"V čast nam je, da smo lahko danes tukaj. Smo BTS in bili smo imenovani za posebne predsedniške odposlance Republike Koreje. Preden smo prišli, smo zastavili nekaj vprašanj najstnikom in mladim v dvajsetih letih po vsem svetu o tem, kako so preživeli zadnji dve leti in kako se počutijo v sedanjem svetu," je dejal RM.

"Menimo, da bi bil izraz 'generacija dobrodošlice' veliko primernejši od izraza 'izgubljena generacija', saj se mladi ne bojijo sprememb, temveč jih pozdravljajo," je še dodal. V svojem govoru so se dotaknili tudi pomembnosti cepljenja: "Dan, ko se bomo lahko spet srečali v živo, ni več daleč. Vsaka naša odločitev je začetek spremembe in upamo, da si bomo lahko v tem novem svetu kmalu izrekli dobrodošlico."

