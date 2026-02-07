Kormorana: Črne ptice v nizkem letu z novim albumom

Če v brskalnik vpišemo 'Kormorana', nam sporoči, da ste metal skupina. Kako pa bi se opisali vi? Kdo ste Kormorana in zakaj ime Kormorana?

Pred kratkim nam je prijal opis cozy metal, pogosto nas umeščajo tudi v stoner rock oziroma metal. V naši glasbi je veliko bluesa, psihedelije in prostora, se pa brez zadržkov spustimo tudi v trše vode. Sami pravimo temu Heavy Flying Rock. Kormorana smo Lenart Merlin (ex MRFY), Maksim Špelko (Generator, Usil) in Matej Počervina, črne ptice v nizkem letu - mirne, a nevarne, ki lahko vsak čas skrenejo tudi pod vodno gladino.

Kormorana so izdali album Leto. FOTO: Arhiv izvajalca

Po EP-ju Ura predstavljate live album Leto. Kje je nastal in zakaj odločitev, da bo posnet v živo?

Album Leto je nastajal postopoma - najprej v glasbenih prostorih prijateljev, kjer smo gradili material, ki smo ga potem z Bojanom Pahljino posneli v Lotos Music Studio na šentjernejskem podeželju. Z Lenartom sva nato v njegovem domačem studiu dodala še vokale, dodatne kitare, saksofon, frulico ter ostalo instrumentalno periferijo. Live pristop nadaljujemo že od EP-ja Ura, ker nam je tak način snemanja najbolj naraven. Tako naša glasba najbolj zadiha, napake ostanejo del zgodbe in energija je pristna.

Na njem je devet let pozneje devet pesmi. Kaj bi rekli, da je neka rdeča nit albuma in zakaj naslov Leto?

Rdeča nit albuma so besedila v slovenščini in pa atmosfera: občutek kroženja, ponavljanja, počasnega premika in nenadnih lomov. Komadi niso zgrajeni za hite, ampak za potovanje – ne veš, kam te bodo peljali, gibljejo se med težo in zračnostjo: trdi, a nikoli zaprti; mirni, a nikoli varni. Naslov Leto se navezuje na EP Ura, le da gre tokrat za daljšo časovno enoto: več materiala, širši razpon in daljše zorenje. Hkrati je od snemanja do izdaje albuma minilo natanko leto, kar je ime samo še potrdilo.

Album je izšel 26. januarja. Kakšno je bilo vaše minulo leto in kaj si obetate od tega, ki se je šele začelo?

Minulo leto je bilo za Kormorano pestro. Veliko dela in ogromno fokusa na album. Naredili smo dva videospota (Kormonavt in Pepel in Krik). Imeli smo nekaj odličnih koncertov, vmes tudi poroko. Naporno, a izpolnjujoče, radostno leto. V 2026 se nadejamo dobrih koncertov, lepih spominov in priložnosti, da Leto zaživi med ljudmi.

Kormorana so Matej Počervina, Lenart Merlin in Maksim Špelko. FOTO: Arhiv izvajalca

Besedila so v slovenščini. Veliko bendov, ki ustvarja stoner rock s primesmi psihedelije, tako kot vi, se raje odloči za angleščino. Kdo je tisti, ki pri vas piše tekste in zakaj odločitev, da v slovenščini?

Besedila pišem Matej Počervina. Slovenščina je preprosto jezik, ki ga živim in čutim. Je iskrena in neposredna, pa čeprav kdaj neudobna – prav iz tega lahko nastane močan izraz. Preko glasbe si lahko dovoliš, da kakšno besedo obrneš ali izgovoriš po svoje. Radi zavijemo tudi "mau po dolensku". Se pa ne omejujemo, v preteklosti smo že naredili komad tudi v angleščini in jugoslovenščini.

Kaj so (razen naslovi komadov) Klepsidra, Speriferija, Vladih in kdo je Mučeradouc z ljudsko liriko? Od kod ta in ostala imena pesmi na albumu?

Klepsidra je peščena ura, o čemer teče tudi besedilo pesmi. Speriferija je naslov komada, ki govori o odvisnostih, notranjih bojih in preporodu. Vladih je zgodba o prijateljstvu in vznesenem pogledu naprej. Mučeradovc se navezuje na zloglasno ljudsko pijačo močeradovec, povezano z mučenjem močerada. Imena pesmi so prihajala v navezavi z besedilom ali pa čisto po svoje, ker se je slišalo primerno za vibe komada.

Kako je album nastajal in kako se običajno lotevate ustvarjanja? Kje pobirate ideje oziroma inspiracijo?

Najprej sem pripravil ideje, te smo potem z Lenartom in Maksom izoblikovali v demote, ki so bili osnova za vaje in končno verzijo komadov, ki smo jih posneli v studiu. Temu je sledilo še nasnemavanje in priprava materiala za master, ki smo ga zaupali Simonu Penšku. Besedila so prihajala iz zapiskov ali pa sproti, po potrebi. Navdih črpamo na široko iz življenja, odnosov in notranjih stanj – zgodbe z malo domišljije, veliko prispodob in brez razlaganja na prvo žogo.

Ste trio, kar pa se glasbeno ne odraža zgolj v treh instrumentih. Poleg bobnov, kitare in basa, na albumu slišimo še saksofon, flavto, synthe, ki so lep dodatek 'tršemu' zvoku. Je multinstrumentalnost v današnjem času, ko je dobre muzike res veliko in je tako rekoč na dosegu vsem, že nekakšna obveza?

Ne gre za obvezo, ampak za možnost. Album ti omogoča več plasti in širši razpon zvoka. Želeli smo eksperimentirati s fizičnimi instrumenti, ne pa pretiravati. Pomembno nam je, da glasbo še vedno lahko izvajamo v živo – tudi če v nekoliko prilagojeni obliki.

Spoznali smo vas že v nekaterih drugih skupinah, katerih člani ste ali ste bili. Kako ste se našli vi trije? Zakaj želja po ustvarjanju v Kormorani?