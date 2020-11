Koronavirus usoden za basista Riblje čorbe

V 68. letu je preminul Miša Aleksić, basist zasedbe Riblja čorba. Glasbenik se je zdravil v bolnišnici Bežanijska kosa, pred dnevi pa so ga zaradi slabega stanja priklopili na respirator, a mu žal niso mogli več pomagati.

icon-expand Miša Aleksić (1953-2020) FOTO: Miro Majcen

"Moj Miša je zbolel za covidom, že tretji dan je priklopljen na respirator. Vsaka ura je borba za življenje, kot tudi moja in mamina zanj. Miša bi želel, da vsi, ki so mu blizu, vedo, da je lev in borec. Želela bi, da vsi, ki ga imajo radi in ga spoštujejo kot mojstra rocka, da so te dni z njim in da verjamejo, da bomo premagali kovid," je pred dnevi na Facebooku zapisala njegova hčerka Mina Aleksić.

"Vsi smo mislili, da je šala, saj smo še pred dvema tednoma sedeli z družino na kosilu in se smejali, kako ne maramo nositi mask, kam bomo šli in kam na kosilo. Zdaj sem ostala brez obeh strašev, ki sta v bolnišnici. Strah me je, a pogumno verjamem v srečo in dobro energijo. Prosim vas, da Miši pošljemo najmočnejšo energijo v univerzum, da bo čimprej na sceni spet s kitaro v roki," je še zapisala Mina.

icon-expand Riblja čorba so 40 let kariere obeležili leta 2017 obeležili s koncertom v areni Stožice. FOTO: Miro Majcen

Miša Aleksić je veljal za "večnega basista" Riblje Čorbe, saj je v skupini igral od njene ustanovitve leta 1978, z zasedbo pa posnel dvajset studijskih albumov, od prvega Kost u grlu (1979) pa do Da tebe nije iz lanskega leta.



Na njegovo smrt so se odzvali tudi nekateri glasbeni prijatelji."Pred nekaj minutami sem izvedel, da je umrl moj prijatelj. Grozno mi je, ker je odšel eden mojih najboljših prijateljev, to je vse, kar lahko rečem," je za Nova.rs izjavil Momčilo Bajagić - Bajaga, ki je bil tudi njegova poročna priča.



"Zelo mi je težko, z njim sem začel delati že pred Ribljo čorbo, poznala sva se 45 let, bil mi je kot brat, ki sem ga zdaj izgubil,"je povedal bobnar zasedbe Miroslav Milatović Vicko.

icon-expand Miša Aleksić (skrajno desno) je bil ustanovni član RIblje čorbe od leta 1978 naprej. FOTO: Miro Majcen

"Skrivnost uspeha in trajanja Riblje čorbe je v tem, da smo vsakič, ko smo želeli prenehati, vedno bili pred dejstvom, kaj bomo pa zdaj. Kaj bomo počeli po glasbi? Brez tega ne moremo, prešlo nam je v kri. Igrali bomo, dokler bomo živi! Četudi bomo prišli na oder s palčko. Občinstvo bomo vedno imeli. Poslušajo nas štiri generacije. Kaj bo po Riblji čorbi? Nič. Ne verjamem, da se bo pojavil rokenrol bend, ki bi lahko ponovil naš uspeh. Pravijo, da naša smer glasbe izumira, a ne verjamem v to. Vedno bodo ljudje, ki bodo poslušali rokenrol, a je dejstvo, da v modernih časih druge zvrsti glasbe prevzemajo prestol. Zase nimam nobenih želja. Ustvaril sem, kar sem želel, imam čudovito družino, soprogo, hčerko in prijatelje v skupini. Finančno bi lahko bilo bolje, a to bi lahko rekel vsak izmed nas," je ob neki priložnosti. dejal Miša, ki bo zagotovo ostal za vedno zapisan v srcih ljubiteljev dobrega jugorocka.