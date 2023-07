Korošica Zha vstopa na sceno

Zevin potrjuje svoj hyper-pop primat.

Zha - Midva

Zelo pogumno izvedena soul balada Midva je prav prvi met naše sila obetavne avtorice in pevke Zha. To je Neža Jamnik iz Kotelj na Koroškem. Poleg dehteče melodije in pohvalno vztrajno konstantne in docela suverene interpretacije glavne melodije se je Zha potrudila tudi z vokali v ozadju. Ta nabor glasov pa je v dialogu z zvokom saksofona (Blaž Podrzavnik) še eden od elementov, ki tudi s trapom še kako spogledljiv song Midva dodatno učvrsti in s tem zgledno ohranja v R&B sferi. Izpostavljen verz s ponavljanjem slengovskega glagolnika džuskanje bi Midva lahko v našem spominu lahko zadržal veliko dlje, kot si ta čas lahko mislimo. Ob tem pa močno sumim, da bi tudi Zhanin stas v čutno izvedenem videospotu v pozabo izplahnel kar tako. Bravo! Ocena: 5 STORMZY & RAYE - THE WEEKEND

Izjemna nova stvar prvaškega londonskega raperja in njegove sosede. Singlična The Weekend, ki najbrž že napoveduje Stormzyjev nov album, čeravno je tretjega predstavil komaj novembra, je speljana čez sladke vibe, ki so jih že pred dvema desetletjema dodobra razvile in utrdile tedaj občasno raznežene raperske veličine ter njihove superseksi in zvedavo pojoče kolaborantke. Nenazadnje ni zanemarljivo primerjati posnetek 15 let starega videa Girls Dem Sugar, to je dueta med Beenie Manom in Myo, v katerem se Američana pojavita v čisto enakem modrem koloritnem štihu. Če je že del angleškega videa skopiran, pa je romantično usklajevanje, kdaj naj bi se sveža zaljubljenca dogovorila za randi, razlita na prelepo ritmično podlago z nekaj plementitega afrobeata. UK drill kot avtohtoni otoški podpodžanr dobi svojo najlepšo sezonsko balado. Pri čemer je največja britanska pop in R&B princesa zadnje sezone Raye res sijajna vokalistka, Stormzy s svojim šarmom pa prav tako. Slednji ima za nameček, ojoj, še obilo sreče, saj njegova kmalu bivša očitno ne loči starega od tega še malce starejšega Jaguarja, hahaha. Ocena: 4,5 ZEVIN - Bullshit

"Poletje začenjam s hitrim in poskočnim singlom Bullshit," je Zevin aka Nives Cilenšek zapisala v mail in pritaknila prav tega! To je po lanskem singličnem blisku Njam Njam druga bubble-gum-pop totalka ljubljanske pevke in avtorice. Izpovedna ironija in namerno shizo ali pač le vneto techno itmiziranje ter pevska predanost avto-tune limitom ostajajo glavni atributi Zevinega vpadljivega izraza. Toda usmerjenost proti večjemu balkanskemu glasbenemu trgu naše prve prave hyper-pop zvezdnice – modno kričeča Zevin je še kako dominantna tudi na odru – odkriva še marsikaj drugega kot pa le to, da je mlada ustvarjalka trenutno sredi svojega najbolj drznega nastopaškega naleta. Ocena: 4 Yussef Dayes feat. Tom Misch - Rust

