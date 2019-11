'Kot deklica sem sanjala, da bom obiskala Trst, kaj šele, da bom tu pela!'

V Chicagu, v ameriški zvezni državi Illinois rojena Patti Smith , je legendarna glasbenica, ki je leta 1975 s prvencem Horses zamajala glasbeno sceno. Upravičeno se je drži vzdevek botra, zdaj pač babica punka. Zase je sicer vedno trdila, da ni pevka, bolj pesnica, ukvarjala pa se je tudi s fotografinjo, slikanjem in pisateljevanjem. Spomnite se le odlične biografske knjige Pač mulca, v kateri opisuje čas, ki ga je z ameriškim fotografom Robertom Mapplethorpom preživela v 70. letih v New Yorku, ko se je umetniška scena formirala okoli znamenitega hotela Chelsea.

"Kot mala deklica sem sanjala, da bom nekoč obiskala Trst, nisem pa mislila, da bom tu pela. Zares lepo je," je dahnila med tokratnim koncertom v gledališču Rossetti, ki s svojimi poslikavami in oblaki na modri podlagi na stropu, z lučkami namesto zvezd, zares deluje kot nekakšna "vrata v nebo". Patti, ki bo 30. decembra dopolnila 73 let, se je tokrat predstavila zgolj v akustični različici, ob pomoči Tonyja Shanahana, ki je skrbel za kitarsko in klavirsko spremljavo.

Seveda so najbolj "vžgale" njene kultne pesmi kot so bojevita Dancing Barefoot,Tony pa je na klavirju izvedel Mother Nature's Son, pesem Paula McCartneyja , poznano z "belega albuma" Beatlesov. Patti je zapela še After The Goldrush Neila Younga , na konec uradnega dela pa prihranila dva sladkorčka, in sicer ultimativno poemo o ljubezenskem hrepenenju in razočaranju Pissing In A River, ter zimzeleno odo ljubezni Because The Night, ki jo je napisala z rockerskim "šefom" Bruceom Springsteenom .

Kako odzivno je italijansko občinstvo, priča dejstvo, da so ploskali že pri drugi pesmi večera, vse bolj pa so bili na nogah v drugem delu koncerta, ko so naposled, za zadnjih nekaj pesmi, pridrli pod oder in si dali duška. Smithova se je odzvala tudi na krike nekega starega punkerja, ki jo je provociral z glasnimi vzlliki, a mu je natrosla zgodbico o legendarnem klubu CBGB (kjer so se kalili tudi Ramonesi in številni drugi), da ima v njenem spominu ta klub vonj po pasjem urinu in človeškem bruhanju. "Če si vi mislite, uuu, CBGB, si jaz mislim, uuu, teater Rossetti,"mu je ironično odvrnila.

Po dobri uri nastopa, kot je pri njej že v navadi, je prišla na vrsto spokojna balada Perfect Day njenega pokojnega kolega Louja Reeda. Za zaključek pa smo bili priče še "vaji v enotnosti" in pozivu k skupnim dejanjem in ukrepanju v pesmi People Have The Power, ko je na oder skočil mladenič Warren in Patty in Tonyju pomagal na kitari, občinstvo pa na ves glas odpelo pesem s Smithovo.