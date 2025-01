Kot prvi smo lahko slišali surovo različico nove pesmi skupine Plavi orkestar

Si predstavljate, da bi bili lahko v studiu, ko so nastajale uspešnice skupine Plavi orkestar Ako su to samo bile laži, Suada, Od rodjendana do rodjendana? Po desetih letih pripravljajo nov album, nam pa so pokazali, kako nastaja ena izmed pesmi.

"Ta del mi je všeč. Mora pluti, nebeško pluti. Vidiš, naenkrat je, kot bi bila v sobi, mora pa biti, kot da smo ne vem kje. Mislim, da bodo ljudje plesali. Želeli smo atmosfero za dobro počutje. Dobro počutje, da ne jamramo," je med poslušanjem povedal frontman Saša Lošić.

"To je en zelo kreativen proces, fino je, da so fantje odprti do tega, nekaj modernega, nekaj sodobnega, hkrati pa neizpodbitno Plavi orkestar," pa je o procesu ustvarjanja povedal producent Sare Havliček, ki je sodeloval s številnimi zasedbami iz osemdesetih let. "Vedno je v ozadju neka zgodba, ki me zanima in zame so Plavi orkestar absolutno nekdo, ki imma svojo zgodbo, karakter in emocijo. So zelo iskren bend."

To pesem in številne uspešnice bodo zapeli marca v Stožicah, ko bodo proslavili štirideset let delovanja, na oder pa stopili v originalni zasedbi. "Gre za vrnitev našega originalnega kitarista Pave, ki petintrideset let ni bil na odru. Veseli smo, da bo naše prvo srečanje prav v Sloveniji pred koncertom v Stožicah."